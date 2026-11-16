Trao giải Cuộc thi viết về ngành Chứng khoán Việt Nam 30 năm phát triển

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại Lễ trao giải chiều 16/11. Ảnh: BTC

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch UBCKNN cho biết, cuộc thi thu hút sự tham gia của đông đảo tác giả, ghi lại hành trình 30 năm phát triển của ngành Chứng khoán. Các tác phẩm dự thi đã phản ánh toàn diện chặng đường 30 năm hình thành và phát triển của ngành Chứng khoán Việt Nam, từ những ngày đầu xây dựng nền móng, hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý và hạ tầng thị trường đến quá trình phát triển, hội nhập quốc tế.

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu về tư liệu, ghi lại những dấu mốc quan trọng, câu chuyện và đóng góp của các thế hệ cán bộ, chuyên gia, thành viên thị trường.

“Bên cạnh việc nhìn lại chặng đường đã qua, các tác phẩm còn phản ánh những vấn đề thực tiễn, đề cập đến yêu cầu nâng cao chất lượng thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển hiệu quả, bền vững”, bà Vũ Thị Chân Phương chia sẻ.

Trên cơ sở kết quả chấm và chất lượng các tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức đã thống nhất trình Chủ tịch UBCKNN công nhận 23 tác phẩm đạt giải, gồm: 1 giải Đặc biệt, 2 giải A, 4 giải B, 8 giải C và 8 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trân trọng trao 7 Kỷ niệm chương để tri ân 7 tác giả đã có những đóng góp, sự hưởng ứng nhiệt tình và tâm huyết góp phần làm nên thành công của Cuộc thi.

Các tác phẩm báo chí được tuyển có tính thời sự cao, có nội dung và quy cách đúng theo thể lệ cuộc thi; phản ánh được những giá trị lịch sử, thành tựu và đóng góp lớn của ngành Chứng khoán đối với sự nghiệp phát triển của đất nước; đề xuất được những giải pháp thiết thực để tháo gỡ những bất cập, khó khăn vướng mắc để phát triển thị trường chứng khoán.

Thông qua Cuộc thi, UBCKNN ghi nhận những nỗ lực tìm tòi tư liệu, nghiên cứu, phân tích và những góc nhìn đa chiều của các tác giả về lịch sử hình thành, phát triển cũng như triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, Chủ tịch UBCKNN đã quyết định tặng Giấy khen cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đây là sự ghi nhận đối với tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành và những đóng góp của đội ngũ nhà báo, phóng viên trong việc truyền tải thông tin chính xác, khách quan về ngành và thị trường chứng khoán.