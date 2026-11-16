Trao giải cuộc thi viết về 30 năm ngành chứng khoán Việt Nam

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương phát biểu khai mạc buổi lễ

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương điểm lại chặng đường xây dựng và phát triển của ngành Chứng khoán Việt Nam. Từ những bước đi ban đầu với nhiều khó khăn, qua ba thập kỷ, ngành Chứng khoán từng bước trưởng thành, đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế – xã hội.

Chủ tịch UBCKNN ghi nhận vai trò của báo chí trong suốt chặng đường đó. Các nhà báo, phóng viên, biên tập viên hằng ngày theo sát diễn biến thị trường, trực tiếp chứng kiến và phản ánh những bước phát triển, những giai đoạn khó khăn và các dấu mốc quan trọng của ngành. UBCKNN trân trọng và đánh giá cao sự đồng hành của đội ngũ người làm báo.

Theo Chủ tịch UBCKNN, cuộc thi là dịp nhìn lại những dấu mốc và thành tựu của ngành trong ba thập kỷ, đồng thời ghi lại câu chuyện, trải nghiệm và tình cảm của những người gắn bó với thị trường chứng khoán.

Chủ tịch UBCKNN tặng hoa tri ân Thành viên Hội đồng giám khảo Cuộc thi viết

Chủ tịch UBCKNN đánh giá cao tâm huyết của các tác giả dự thi và tinh thần trách nhiệm của Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo trong quá trình tổ chức, chấm và lựa chọn tác phẩm; đồng thời, mong các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo và những người quan tâm đến thị trường tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến khách quan, thẳng thắn, có tính xây dựng. Những đóng góp này giúp nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, phổ biến kiến thức về chứng khoán và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Sau gần 7 tháng kể từ khi phát động, Ban Tổ chức nhận được tác phẩm của hơn 200 tác giả. Theo đánh giá của Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu. Các tác giả đã nghiên cứu tư liệu, gặp gỡ và phỏng vấn những người trực tiếp tham gia xây dựng, phát triển thị trường chứng khoán để tái hiện các giai đoạn phát triển của thị trường.

Căn cứ chất lượng các tác phẩm dự thi và đề xuất của Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức thống nhất điều chỉnh cơ cấu giải thưởng và trình Chủ tịch UBCKNN công nhận 23 tác phẩm đạt giải, gồm 1 giải Đặc biệt, 2 giải A, 4 giải B, 8 giải C và 8 giải Khuyến khích.

Nhóm tác giả nhận giải Đặc biệt của Cuộc thi. Ảnh: Hoàn Nguyễn

Nhân dịp này, UBCKNN công bố quyết định khen thưởng và trao Giấy khen của Chủ tịch UBCKNN cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Những đóng góp đó giúp công chúng tiếp cận thông tin về thị trường kịp thời, chính xác và khách quan.

Ban Tổ chức cuộc thi kỳ vọng sự hưởng ứng của các tác giả và sự đồng hành của các cơ quan báo chí, chuyên gia, thành viên thị trường sẽ tiếp tục được phát huy qua các bài viết và hoạt động phổ biến kiến thức, góp phần nâng cao hiểu biết của công chúng về thị trường chứng khoán và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.