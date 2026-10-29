Chương trình tổng kết và trao giải Cuộc thi được tổ chức vào ngày 29/10 tại Hà Nội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Trung tướng Lê Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự chương trình.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Chương trình tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17.

Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 (năm 2025-2026) do Báo QĐND phối hợp cùng Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Nhà xuất bản QĐND, Ngân hàng TMCP Bắc Á và Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức.

Được phát động từ ngày 26/9/2025 - 31/08/2026, Cuộc thi thu hút sự tham gia của đông đảo tác giả trên cả nước với hơn 300 tác phẩm dự thi ở các thể loại phóng sự, bút ký, ký chân dung... Các bài viết có chất lượng tốt đã được Báo QĐND lựa chọn đăng tải trên Báo QĐND hằng ngày, Báo QĐND Cuối tuần, Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng, Báo QĐND Điện tử. Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Chung khảo đã đề nghị trao giải cho 19 tác phẩm xuất sắc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả, nhân vật trong tác phẩm đoạt giải A.

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Cuộc thi là sự kiện văn hoá, có tính tư tưởng và có ý nghĩa sâu sắc. Cuộc thi càng có ý nghĩa hơn khi Chương trình tổng kết và trao giải được tổ chức hướng tới Ngày Đại đoàn kết toàn dân (18/11) và Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11).

Cuộc thi không chỉ tôn vinh những con người đặc biệt mà còn khẳng định một chân lý: Vẻ đẹp thực sự không chỉ ở những công trình vĩ đại, mà còn ở những việc làm bình dị, hằng ngày, thầm lặng nhưng trọn vẹn tình yêu quê hương, yêu đồng bào rất đáng trân trọng. Điều đáng quý là chương trình không chỉ phản ánh cái tốt, mà còn góp phần làm cho cái tốt được nhìn thấy rõ hơn, được trân trọng hơn, được bảo vệ hơn và được nhân lên mạnh mẽ.

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam - Trung tướng Lê Minh Quang và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả, nhân vật trong tác phẩm đoạt giải B.

Theo đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, qua 17 lần tổ chức, Cuộc thi viết đã kiên trì bền bỉ tìm kiếm, phát hiện những con người tận tụy với công việc, hết lòng vì cộng đồng; đưa việc học tập và thực hành theo Bác trở thành hành động tự giác trong cuộc sống hằng ngày, của mỗi người, mỗi tổ chức và trong cộng đồng.

Điểm nổi bật của Cuộc thi năm nay là sự tham gia rộng rãi của nhiều cây bút chuyên nghiệp và không chuyên từ nhiều lĩnh vực nghề nghiệp, lứa tuổi khác nhau. Trong đó có cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, nhà báo, nhà khoa học, doanh nhân, thầy thuốc, nông dân, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên...

Ban tổ chức trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả và tôn vinh nhân vật trong tác phẩm đoạt giải.

Những tác phẩm dự thi đã bám sát cuộc sống, đề cập những vấn đề thời sự theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và được xã hội quan tâm, các điển hình quảng bá văn hóa với hình thức mới, những tấm gương miệt mài tìm kiếm quy tập hài cốt, danh tính liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng Quân đội tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.... Đặc biệt, năm nay có 1 nhân vật trong tác phẩm đoạt giải được vinh danh là người nước ngoài công tác tại Việt Nam (thầy giáo người Nhật Bản).

Tất cả đã khắc họa sinh động những con người bình dị mà cao quý, cống hiến thầm lặng nhưng to lớn cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả và tôn vinh nhân vật trong tác phẩm đoạt giải.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 2 giải A (mỗi giải 30 triệu đồng) cho tác giả Lê Kim Phượng với tác phẩm “Người say mê nghiên cứu và ứng dụng AI”; nhóm tác giả Trần Hoàng Linh, Vũ Thị Minh với tác phẩm “Mất tay phải “viết lại cuộc đời” bằng tay trái”.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo QĐND phát động Cuộc thi "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 18.

Ban tổ chức cũng đã trao 3 giải B (mỗi giải 20 triệu đồng), 4 giải C (mỗi giải 10 triệu đồng) và 10 giải Khuyến khích (mỗi giải 5 triệu đồng), tôn vinh 19 nhân vật trong các tác phẩm đoạt giải, trao bằng chứng nhận và tiền thưởng 10 triệu đồng/một nhân vật.

Các tác phẩm đoạt giải được Ban tổ chức tập hợp và in thành bộ sách “Những tấm gương bình dị mà cao quý” thuộc Tủ sách “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” do Nhà xuất bản QĐND ấn hành.

Tại Chương trình tổng kết và trao giải, Báo QĐND và các cơ quan, đơn vị phối hợp, đồng hành cũng đã phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 18 (năm 2026-2027). Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên Báo QĐND. Dự kiến, Chương trình tổng kết và trao giải cuộc thi lần thứ 18 sẽ được tổ chức vào tháng 10/2027.