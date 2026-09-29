Trao giải cuộc thi viết 'Cha và Con gái' lần thứ 4 năm 2026

Các đồng chí: Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Kế hoạch hoá gia đình Việt Nam dự buổi lễ.

Cuộc thi viết về “Cha và Con gái” do Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức. Với chủ đề “Hai thế hệ một tình yêu”, cuộc thi lần thứ 4 đã thu hút hơn 1.000 bài viết của các tác giả đến từ nhiều tỉnh, thành trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cùng Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Tổng biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam Hồ Minh Chiến trao giải Nhất cho các tác giả.

Đáng chú ý, Ban tổ chức đã phát động và tổng kết – trao giải tại các trường đại học (phát động tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trao giải tại Trường Đại học Hà Nội) với mong muốn lan tỏa ý nghĩa của cuộc thi đến sinh viên – thế hệ trẻ; để những người trẻ biết quý trọng hơn tình cảm cha con, ơn nghĩa sinh thành, đạo hiếu, lẽ sống, tình cảm gia đình, những điều luôn cần được nuôi dưỡng, vun đắp mỗi ngày.

Phát biểu tại Lễ trao giải, nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức khẳng định, cuộc thi “Cha và Con gái” đã vượt lên trên ý nghĩa của một cuộc thi viết, để trở thành một thói quen mới trong cảm nhận về tình cảm gia đình của mỗi người.

Ban Tổ chức trao Giải Nhì cho các tác giả.

Chất lượng vượt trội của cuộc thi năm 2026 không chỉ nằm ở số lượng bài dự thi mà chính là biên độ cảm xúc rất rộng và độ chân thực đến nao lòng mà các tác giả mang lại. Đa phần các bài viết năm nay đã vượt qua khuôn khổ của những lời tâm tình thông thường để chạm đến những góc khuất sâu kín nhất trong tâm hồn con người.

Sự tham gia của đông đảo cây bút từ mọi lứa tuổi, mọi miền đất nước và cả người Việt Nam ở nước ngoài, cho thấy sức sống mãnh liệt của tình cha con trong xã hội hiện đại, đặt ra cho Ban giám khảo một áp lực rất lớn nhưng đồng thời cũng là niềm vinh dự trong việc cân nhắc từng điểm số, từng câu chữ, từng tình huống, để không bỏ sót một tác phẩm có chất lượng nào.

Từ góc nhìn chuyên môn, Trưởng Ban Giám khảo, nhà thơ Hồng Thanh Quang chia sẻ rằng những trang viết dự thi khiến các thành viên hội đồng phải trăn trở, suy ngẫm rất nhiều.

Ban Tổ chức trao Giải Ba cho các tác giả.

"Trong quá trình đọc và chấm giải năm nay, chúng tôi đã nhiều lần lặng đi trước những trang viết đẫm sự chân thành. Nhiều bài viết mộc mạc, không mài giũa kỹ thuật câu chữ nhưng lại bàng bạc một thứ tình phụ tử thiêng liêng đã làm bừng sáng giá trị nhân văn của tác phẩm. Để lựa chọn ra cái tên đứng đầu cho giải Nhất hay các giải chuyên đề, các giám khảo đã phải tranh luận, mổ xẻ từng ý tứ và sức nặng lan tỏa của thông điệp mà tác giả gửi gắm", nhà thơ Hồng Thanh Quang chia sẻ.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 1 giải Kết nối, 5 giải Chuyên đề; 3 giải Ba, 2 giải Nhì, 2 giải Nhất.

Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên sau 4 lần tổ chức, Ban tổ chức cuộc thi viết “Cha và Con gái” trao đồng giải Nhất cho 2 tác giả, bao gồm: Bùi Kim Thùy, Thành viên Hội đồng cố vấn Harvard khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Phó chủ tịch President Club Vietnam, với tác phẩm: “Người thầy đầu tiên”; Nhà văn Phạm Ngọc Tiến đến từ Hà Nội với tác phẩm “Con gái đi lấy chồng”.

Các đồng chí lãnh đạo cùng Ban tổ chức tặng hoa cảm ơn các đơn vị đồng hành.

2 tác phẩm đoạt giải Nhất được Ban Giám khảo đánh giá cao nhất cả về nội dung và hình thức thể hiện, đại diện tiêu biểu cho tinh thần của cuộc thi, đó là tôn vinh, lan tỏa tình cảm đặc biệt giữa cha và con gái, giữ ngọn lửa ấm trong mỗi gia đình Việt Nam.

Ngay sau lễ trao giải, Ban Tổ chức đã phát động cuộc thi viết “Cha và Con gái” lần thứ 5. Theo đó, cuộc thi sẽ diễn ra từ nay đến hết tháng 5/2027. Lễ tổng kết trao giải dự kiến diễn ra vào ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2027.

Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết "Cha và Con gái" lần thứ 4.

Phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Cha và Con gái” lần thứ 4 năm 2026, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh chia sẻ rằng đồng chí không hề ngạc nhiên khi biết thông tin cuộc thi đã trải qua 4 mùa giải liên tiếp và lần này vẫn có hơn 1.000 bài dự thi. Đặc biệt, Ban Tổ chức còn tiếp tục phát động cuộc thi lần thứ 5 với thêm nhiều kỳ vọng mới. Điều này cho thấy, “Cha và Con gái” là một “cõi” riêng, rất thiêng liêng, rất đặc biệt trong tâm hồn của mỗi người. Theo Tổng biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh, trong một xã hội đang vận động quá nhanh với toàn cầu hóa và AI, một bữa cơm gia đình ấm áp, đầy đủ các thành viên, một khoảng lặng trong tâm hồn để nghĩ về nhau trong tình thân gia đình ngày càng quý giá. “Cha và Con gái” lặng đi dưới những trang viết, vì thế là “sợi neo” giữ gìn những giá trị tinh thần vô giá.