Trao giải Cuộc thi vẽ tranh 'Em yêu nghệ thuật Xiếc Việt Nam' năm 2026

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam (1956 - 2026).

Cuộc thi ghi nhận những tác phẩm giàu sức sáng tạo về nghệ thuật xiếc, qua đó lan tỏa tình yêu xiếc trong thiếu nhi.

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức đã nhận được gần 900 bài dự thi của thiếu nhi trên khắp cả nước.

Mỗi bức tranh mang một câu chuyện và cảm nhận riêng: Có em khắc họa hình ảnh người nghệ sĩ tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, có em tái hiện những tiết mục xiếc rực rỡ sắc màu, cũng có em lưu giữ ký ức về một buổi xem xiếc cùng gia đình. Qua những nét vẽ hồn nhiên, nghệ thuật xiếc hiện lên gần gũi, sinh động và đậm màu sắc tuổi thơ.

Từ gần 900 bài dự thi, Hội đồng Giám khảo gồm các họa sĩ, nhà phê bình mỹ thuật, giảng viên mỹ thuật và đại diện cơ quan báo chí đã lựa chọn 70 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Nhiều bài gây ấn tượng bởi ý tưởng độc đáo, cách thể hiện sinh động và góc nhìn riêng, cho thấy sức sáng tạo phong phú của các “họa sĩ nhí”.

Kết quả, Ban Tổ chức trao 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Bên cạnh đó, cuộc thi trao 1 giải Sáng tạo và 50 giải Trưng bày cho các tác phẩm có cách thể hiện ấn tượng, giàu sức sáng tạo.

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả nhí có tác phẩm xuất sắc về nghệ thuật xiếc

Theo Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tống Toàn Thắng, cuộc thi không chỉ là một sân chơi hội họa dành cho thiếu nhi từ 5 đến 15 tuổi trên toàn quốc, mà còn mở ra cách tiếp cận đặc biệt với nghệ thuật xiếc: nhìn sân khấu, người nghệ sĩ và những khoảnh khắc biểu diễn qua đôi mắt và trí tưởng tượng của trẻ thơ.

“Qua mỗi bức tranh, chúng tôi nhận thấy các em không chỉ vẽ những gì mình nhìn thấy, mà còn gửi vào đó cảm xúc, câu chuyện và cách cảm nhận rất riêng về nghệ thuật xiếc. Đó là điều khiến cuộc thi trở nên đặc biệt.

Chúng tôi mong muốn từ những nét vẽ đầu tiên, các em sẽ hình thành tình yêu và sự gắn bó với sân khấu. Khi được trực tiếp xem xiếc, gặp gỡ nghệ sĩ và hiểu hơn về quá trình lao động phía sau mỗi tiết mục, các em sẽ có thêm sự đồng cảm, trân trọng đối với người nghệ sĩ.

Đây cũng là cách Liên đoàn Xiếc Việt Nam từng bước nuôi dưỡng thế hệ khán giả trẻ, để tình yêu với xiếc được tiếp nối một cách bền vững”, NSND Tống Toàn Thắng chia sẻ.

Bên cạnh việc vinh danh những tác phẩm xuất sắc, Ban Tổ chức dành những phần quà để ghi nhận sự tham gia và tình yêu nghệ thuật của các em thiếu nhi.

Đặc biệt, voucher xem xiếc được trao tới các thí sinh sẽ tạo cơ hội để các em tiếp tục trở lại với sân khấu, từ những “họa sĩ nhí” trở thành những khán giả nhỏ tuổi của nghệ thuật xiếc Việt Nam.

Đặc biệt, Lễ trao giải mang đến một khoảnh khắc thú vị khi có những hình ảnh, tiết mục xiếc được các em thể hiện trong tranh được tái hiện trên sân khấu, tạo nên sự kết nối sinh động giữa nét vẽ và nghệ thuật biểu diễn.

Dịp này, các họa sĩ nhí cùng gia đình có cơ hội gặp gỡ Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo và các nghệ sĩ xiếc Việt Nam, đồng thời thưởng thức những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng dành riêng cho chương trình.

Cuộc thi góp phần lan tỏa tình yêu nghệ thuật xiếc, đưa sân khấu xiếc đến gần hơn với thiếu nhi

Cuộc thi trở thành điểm gặp gỡ đầy màu sắc giữa nghệ thuật xiếc và thế giới hội họa trẻ thơ. Những gì các em nhìn thấy, cảm nhận và tưởng tượng về sân khấu xiếc được chuyển tải qua những nét vẽ hồn nhiên, trong sáng nhưng giàu sức sáng tạo, tạo nên những góc nhìn riêng về nghệ thuật biểu diễn.

Thông qua cuộc thi, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tiếp tục mở ra không gian để thiếu nhi đến gần hơn với nghệ thuật, tự do sáng tạo và bày tỏ tình yêu với xiếc Việt Nam. Đây cũng là hoạt động góp phần đưa nghệ thuật xiếc đến gần thế hệ khán giả trẻ, trong hành trình hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam.