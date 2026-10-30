Trao giải cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia 'Tự hào một dải biên cương' lần thứ IV

Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Cùng dự có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Thư ký Cuộc thi; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí; các tác giả có tác phẩm đoạt giải và tác phẩm được lựa chọn trưng bày tại triển lãm.

Các đại biểu dự Lễ trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV, năm 2026.

Qua 4 lần tổ chức, Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia “Tự hào một dải biên cương” ngày càng khẳng định uy tín, sức hấp dẫn và giá trị nghệ thuật, trở thành hoạt động thiết thực trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biên giới, lãnh thổ. Quy mô Cuộc thi không ngừng mở rộng, số lượng và chất lượng tác phẩm được nâng cao, thu hút sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không chuyên và các tầng lớp nhân dân.

Các tác phẩm phản ánh sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, đời sống văn hóa, lao động, sản xuất của nhân dân vùng biên giới; thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của đồng bào các dân tộc và hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang bền bỉ bám địa bàn, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Văn Quyết ghi nhận sự phát triển của cuộc thi qua 4 mùa giải: Từ gần 7.000 tác phẩm của hơn 700 tác giả năm 2020 lên gần 16.000 tác phẩm của hơn 4.000 tác giả ở cả 34 tỉnh, thành phố năm nay.

Đồng chí biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tổ chức; chúc mừng 21 tác giả đoạt giải và 118 tác giả có tác phẩm được trưng bày.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải nhất tặng các tác giả.

Đồng chí Lê Hoài Trung và đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh trao giải nhì tặng các tác giả.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao giải ba tặng các tác giả.

Đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn trao giải khuyến khích tặng các tác giả.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị lan tỏa sâu rộng giá trị các tác phẩm; đưa triển lãm lưu động về cơ sở, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, khu dân cư; sử dụng tác phẩm làm tư liệu giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đồng thời, tiếp tục đưa văn nghệ sĩ đến với biên cương, đưa biên cương vào tác phẩm; chú trọng bồi dưỡng tác giả trẻ, tác giả người dân tộc thiểu số và cán bộ, chiến sĩ; nghiên cứu cơ chế đặt hàng, hỗ trợ sáng tác về đề tài biên giới, biển, đảo, tôn vinh những tấm gương bình dị mà cao quý.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao bằng khen tặng 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp triển khai Cuộc thi.

Cùng với đó, đẩy mạnh số hóa triển lãm, phát hành sách ảnh điện tử đa ngôn ngữ; giới thiệu tác phẩm tới kiều bào, bạn bè quốc tế, góp phần phản bác các luận điệu xuyên tạc về biên giới, dân tộc, tôn giáo. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổng kết 4 mùa giải, đổi mới tổ chức, mở rộng đối tượng tham gia; từng bước xây dựng kho tư liệu ảnh quốc gia về biên cương chất lượng cao, có bản quyền, hướng tới nâng tầm cuộc thi trở thành thương hiệu văn hóa quốc gia.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã lựa chọn 21 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 2 giải nhất, 4 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Hai giải nhất thuộc về tác giả Triệu Văn Lịch với ảnh đơn “Ba Quáng - Một góc biên cương hùng vĩ” và tác giả Giang Sơn Đông với bộ ảnh “Yêu từng tấc đất biên cương”; trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp triển khai Cuộc thi.