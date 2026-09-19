Trao giải cuộc thi và triển lãm ảnh 'Hải Phòng trong tôi'

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng và Công ty LG Innotek Việt Nam Hải Phòng cắt băng khai mạc triển lãm ảnh "Hải Phòng trong tôi".

Từ 1.900 tác phẩm gửi về dự thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 12 giải ba và 84 giải khuyến khích. Tác phẩm "Vẻ đẹp thành phố Cảng" của tác giả Giang Sơn Đông chụp bằng iPhone 16 Pro max đã giành giải Nhất.

Ông Park Hong Keun, Tổng Giám đốc Công ty LG Innotek Việt Nam Hải Phòng cho biết, từ khi đầu tư vào Hải Phòng năm 2016, LG Innotek không ngừng mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thông qua cuộc thi và triển lãm với chủ đề “Camera do người Hải Phòng tạo nên, những khoảnh khắc đời thường do người Hải Phòng ghi lại”, doanh nghiệp mong muốn khuyến khích người dân ghi lại những khoảnh khắc đẹp, đáng nhớ của thành phố bằng điện thoại thông minh được trang bị mô-đun camera do LG Innotek sản xuất.

Công chúng tham quan triển lãm.

Triển lãm giới thiệu 100 tác phẩm xuất sắc được tuyển chọn từ cuộc thi, tập trung vào các chủ đề con người, phong cảnh và cộng đồng. Các tác phẩm ghi lại nhiều góc nhìn về cảnh sắc, con người, nhịp sống và sự phát triển của thành phố Cảng.

Anh Nguyễn Gia Khiêm, tác giả có tác phẩm đoạt giải Ba và 3 tác phẩm được chọn triển lãm, cho biết chủ đề cuộc thi gần gũi, phù hợp với những người yêu nhiếp ảnh. Thông qua các tác phẩm ghi lại những khoảnh khắc đời thường trong sinh hoạt và sản xuất, anh muốn thể hiện vẻ đẹp của những điều bình dị và tình yêu đối với thành phố nơi mình sinh ra, lớn lên và gắn bó.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác giả Giang Sơn Đông.

Anh Nguyễn Gia Khiêm, một trong những tác giả có tác phẩm đoạt giải ba và có 3 tác phẩm lọt vào 100 tác phẩm được lựa chọn triển lãm cho biết, là một người đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh, anh thấy chủ đề cuộc thi rất ý nghĩa và tiêu chí cuộc thi đặt ra rất phù hợp với bản thân. Những cuộc thi với chủ đề gần gũi này sẽ là cơ hội để giới thiệu nhiều hình ảnh đẹp về phong cảnh, nhịp sống của thành phố tới với bạn bè trong nước và quốc tế.

Triển lãm kéo dài từ nay đến hết ngày 27/9.