Trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin”

Chiều 4-11, trong khuôn khổ Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026 (9-11) trên địa bàn tỉnh, Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin” trao giải cho các tập thể, cá nhân.

Bà Nguyễn Thụy Thanh Yên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáp dục pháp luật tỉnh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi trao giải nhất cho Trường Đại học Khánh Hòa.

Ông Trần Văn Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh trao giải nhất và giải nhì cho cá nhân.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin” diễn ra từ ngày 10 đến 30-10 trên 2 trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Khánh Hòa và Sở Tư pháp Khánh Hòa, thu hút gần 19.500 lượt người tham gia, gồm học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, người lao động. Nhiều đơn vị, địa phương đã quan tâm truyền thông giới thiệu rộng rãi về cuộc thi như: Trường Đại học Khánh Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, phường Phan Rang, phường Nha Trang…

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao giải nhì cho các tập thể.

Các cá nhân nhận giải ba.

Các cá nhân nhận giải khuyến khích.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải cho 5 tập thể, 26 cá nhân. Đối với giải tập thể, giải nhất thuộc về Trường Đại học Khánh Hòa; 2 giải nhì thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND phường Phan Rang; 2 giải ba thuộc về UBND phường Nha Trang và Sở Y tế.

Đối với giải cá nhân, giải nhất thuộc về thí sinh Đặng Quốc Tiệp (phường Cam Ranh); ngoài ra còn có 2 giải nhì, 3 giải ba và 20 giải khuyến khích.