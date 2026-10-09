Trao giải Cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước'

UBND tỉnh Sơn La tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các đại biểu dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Dự buổi lễ có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; các thành viên của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Ban tổ chức cuộc thi; cùng hơn 350 công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, của các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh. Chương trình được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường trong toàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, mỗi chúng ta hãy bằng những hành động cụ thể, thiết thực nhất để chung tay đưa Hiến pháp và pháp luật đi vào cuộc sống. Tinh thần thượng tôn pháp luật sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng phát triển bền vững, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của tỉnh với tầm nhìn tổng thể, dài hạn; cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; phát huy vai trò chủ động, tích cực, tính tự giác và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc học tập, nghiên cứu và chấp hành pháp luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; gắn công tác phổ biến pháp luật với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải nhất tập thể cho Công an tỉnh và phường Tô Hiệu.

Triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước” năm 2026, sau 3 tuần từ ngày 7- 25/9/2026, đã có gần 55.000 lượt người đăng ký tham gia, với hơn 153.000 lượt bài dự thi, trong đó, 99,7% lượt bài dự thi hợp lệ. Cuộc thi được tổ chức bảo đảm mục đích, yêu cầu, tiến độ, chất lượng, hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm theo kế hoạch đề ra.

Ban tổ chức trao giải nhất cho các cá nhân đoạt giải.

Qua cuộc thi, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hiểu biết pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, nhất là trách nhiệm trong quản lý, sử dụng, lưu giữ, trao đổi và bảo vệ thông tin, tài liệu thuộc phạm vi bí mật Nhà nước trong tình hình hiện nay.

Ban tổ chức trao giải nhì cho các cá nhân đoạt giải.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất tập thể cho Công an tỉnh và phường Tô Hiệu; trao 2 giải nhì, 4 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Đồng thời, trao 6 giải nhất, 6 giải nhì, 12 giải ba, 30 giải khuyến khích cho các cá nhân đoạt giải từng tuần và 2 giải phụ cho thí sinh dự thi đạt giải có tuổi nhỏ nhất và thí sinh đạt giải có tuổi cao nhất. UBND tỉnh tặng bằng khen 2 tập thể có thành tích xuất sắc tham gia cuộc thi.

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ.