Cuộc thi “Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số” được tổ chức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Cục Dân số https://vnpa.moh.gov.vn từ ngày 20/8/2026 đến ngày 20/9/2026. Cuộc thi nhằm góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của người dân trong việc xóa bỏ định kiến giới, đồng thời nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ, trẻ em gái trong gia đình và xã hội.

94.752 người đã tham gia dự thi. Một số địa phương ghi nhận số lượng bài thi nổi bật như: Hưng Yên (7.702 bài), Hải Phòng (6.432 bài), Thái Nguyên (6.346 bài), Lào Cai (5.953 bài)… ; đồng thời có sự tham gia tích cực, vào cuộc quyết liệt, của khối lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn 2.600 bài viết được đăng tải trên trang Fanpage Truyền thông dân số Việt Nam làm tăng 9.210 lượt theo dõi trang Fanpage Truyền thông dân số Việt Nam…

Kết quả trên là minh chứng thuyết phục cho thấy người dân đã nghiên cứu nghiêm túc, hiểu biết chính sách, pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi, hiểu rõ về bình đẳng giới và nhận thức sâu sắc hơn về hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Qua đó, cuộc thi đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần bình đẳng giới, đề cao giá trị của trẻ em gái và phụ nữ trong xã hội.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao: 01 giải tập thể trị giá 8.000.000 đồng/giải cho Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên; 09 giải cá nhân bao gồm 01 giải nhất trị giá 7.000.000 đồng/giải; 01 giải nhì trị giá 4.000.000 đồng/giải; 03 giải ba trị giá 2.000.000 đồng/giải; 04 giải khuyến khích trị giá 1.000.000 đồng/giải; 01 Giải “Bài viết truyền cảm hứng” trị giá 4.000.000 đồng/giải; 11 giải chuyên đề (02 giải tập thể và 09 giải cá nhân), mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng/giải.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, nhiệm vụ giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh là chặng đường dài, nhiều thách thức, nhưng Bộ Y tế tin tưởng rằng với sự gần gũi và gắn bó mật thiết với Nhân dân, đội ngũ cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn bản sẽ tiếp tục là hạt nhân lan tỏa mạnh mẽ thông điệp bình đẳng giới, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái và phụ nữ, hướng tới đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên.

Theo thông tin tại sự kiện, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trở thành thách thức đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Tỷ số giới tính khi sinh hiện vẫn ở mức cao vượt ngưỡng cân bằng tự nhiên (104-106); năm 2025 là 110 bé trai/100 bé gái.

Dự báo, nếu tỷ số giới tính khi sinh vẫn giữ nguyên như hiện nay, Việt Nam sẽ dư thừa 1,5 triệu nam giới 15-49 tuổi vào năm 2039 và tăng lên 2,5 triệu vào năm 2059. Điều đó sẽ dẫn tới nguy cơ phá vỡ cấu trúc gia đình, một bộ phận nam giới sẽ phải kết hôn muộn, không có khả năng kết hôn, gia tăng tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em gái, mại dâm, bạo hành giới, tội phạm xuyên quốc gia...

Để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, Luật Dân số năm 2025 quy định các hành vi cấm lựa chọn giới tính thai nhi (trừ trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định để phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh liên quan đến giới tính) và các biện pháp can thiệp để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.