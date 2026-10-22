Trao giải cuộc thi 'Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV'

Trao giải cho các tập thể.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 21/9 đến 18/10/2026, thu hút gần 41 ngàn lượt người tham gia. Qua 4 tuần tổ chức, cuộc thi góp phần lan tỏa nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Ban tổ chức đã trao giải cho 4 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong đó, giải Nhất tập thể thuộc về Hội LHPN phường Phong Dinh; Hội LHPN phường Phong Phú đạt giải Nhì; giải Ba thuộc về Hội LHPN phường Phong Điền và Hội LHPN xã Lộc An.

Dịp này, Hội LHPN thành phố biểu dương 11 tập thể, 9 cá nhân có thành tích nổi bật trong đợt thi đua cao điểm; đồng thời ghi nhận 14 công trình, phần việc tiêu biểu của các cấp Hội. Nhiều mô hình hướng đến lợi ích thiết thực của cộng đồng như tuyến đường cờ, không gian văn hóa đọc cộng đồng, tuyến đường cây “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”, mô hình “Bếp lửa yêu thương”, trao áo phao miễn phí phòng, chống đuối nước, trồng hoa hồng Huế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp Hội trong đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ; đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Hội trong xây dựng cộng đồng an toàn, văn minh, chăm lo đời sống hội viên và góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.