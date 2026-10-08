Trao giải Cuộc thi 'Tìm hiểu Luật Thi hành án dân sự năm 2025'

Cuộc thi nhằm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ chấp hành viên, thẩm tra viên, chuyên viên và người lao động trong hệ thống thi hành án dân sự thành phố. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để lực lượng thi hành án Hà Nội trao đổi, cập nhật kiến thức pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn.

Phó trưởng Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Trần Quốc Thái phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Minh Tú

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó trưởng Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Trần Quốc Thái nhấn mạnh, việc tổ chức cuộc thi không chỉ góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật mà còn là hoạt động chuyên môn thiết thực, giúp công chức, người lao động hiểu và nắm chắc hơn các quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2025. Mỗi công chức cần rà soát kiến thức nghiệp vụ, nhận diện những tình huống phát sinh trong thực tiễn, qua đó nâng cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm và chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Thi hành án dân sự năm 2025” được Cơ quan Thi hành án tổ chức trực tuyến từ ngày 25 đến 30-9-2026. Sau một tuần triển khai, đã có 450 công chức, người lao động tại các phòng chuyên môn và Phòng Thi hành án dân sự khu vực tham gia. Kết quả, có 10 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối, 197 bài thi đạt từ 9 điểm trở lên và 163 bài thi đạt từ 8 điểm trở lên.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự trao giải Nhất cho chị Nguyễn Thị Thuý Hằng. Ảnh: Minh Hà

Kết quả cuộc thi cho thấy sự nghiêm túc trong việc nghiên cứu, cập nhật các quy định mới của pháp luật về thi hành án dân sự. Qua các bài thi, nhiều kiến thức nghiệp vụ được củng cố, đồng thời cho thấy những cách nhìn và giải pháp xuất phát từ thực tiễn công tác tại cơ sở.

Một điểm mới của cuộc thi là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quá trình tổ chức. Ban Tổ chức sử dụng nền tảng Azota để triển khai bài thi; hệ thống chấm thi tự động và phần mềm quản lý dữ liệu hỗ trợ tổng hợp kết quả. Việc tổ chức thi trên môi trường số đã góp phần tạo thuận lợi để công chức, người lao động chủ động tham gia, đồng thời bảo đảm tính khách quan, minh bạch và rút ngắn thời gian chấm thi.

Đồng chí Phạm Văn Dũng, Trưởng Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội trao giải Nhì cho các cá nhân. Ảnh: Minh Hà

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức trao giải cho 6 tập thể và 16 cá nhân. Giải Nhất tập thể thuộc về Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải Nhì thuộc về Phòng Tổ chức cán bộ và Văn phòng. Giải Ba được trao cho Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự 2, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 8 và Phòng Thi hành án dân sự khu vực 9. Ở giải cá nhân, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Giành giải Nhất cuộc thi, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức Thi hành án dân sự 2 Nguyễn Thị Thuý Hằng cho biết, việc làm bài trực tuyến đòi hỏi các thí sinh không chỉ nhớ chính xác từng điều luật mà còn phải xử lý tình huống rất nhanh. "Giải thưởng là niềm tự hào lớn, nhưng quan trọng hơn, những kiến thức thu hái được từ cuộc thi sẽ là 'kim chỉ nam' giúp tôi và các đồng nghiệp áp dụng ngay vào công tác thụ lý, giải quyết các vụ việc thực tế hàng ngày, đảm bảo đúng pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân", đồng chí Thuý Hằng chia sẻ.