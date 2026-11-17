Bảo tàng Tôn Đức Thắng công bố kết quả cuộc thi “Tuyển chọn thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Bảo tàng Tôn Đức Thắng”.

Cuộc thi thu hút 77 tác phẩm dự thi của các tác giả, nhóm tác giả đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trên cơ sở các tiêu chí về ý tưởng sáng tạo, giá trị mỹ thuật, tính biểu trưng, khả năng truyền tải thông điệp, sự phù hợp với đặc trưng bảo tàng và khả năng ứng dụng thực tế, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn các phương án xuất sắc để trao giải.

Theo đó, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho tác giả Đỗ Trọng Đạt (xã An Phước, TP Đồng Nai). 4 giải Khuyến khích được trao cho các tác giả, nhóm tác giả, gồm: Lê Xuân Trung (Trường Đại học Nguyễn Tất Thành); Nguyễn Minh Đăng (Trường Đại học Văn Lang); Vũ Lê Thi Phúc và Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM và Trường Đại học Tôn Đức Thắng); Tạ Hoàng Ngọc Khánh (Trường Đại học Văn Lang).

Logo mới của Bảo tàng Tôn Đức Thắng do tác giả Đỗ Trọng Đạt thiết kế.

Phương án đoạt giải Nhất được lựa chọn làm cơ sở để bảo tàng tiếp tục phối hợp với tác giả nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu. Dự kiến, bộ nhận diện gồm logo, slogan, hệ thống màu sắc, quy chuẩn thiết kế và ứng dụng, các ấn phẩm văn phòng, truyền thông và sản phẩm lưu niệm.

Theo ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng, việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu mới hướng đến đổi mới hình ảnh, nâng cao tính chuyên nghiệp, thống nhất trong hoạt động truyền thông; đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận, kết nối với công chúng, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử gắn với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.