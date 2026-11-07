Trao giải cuộc thi thiết kế mạch tích hợp FPGA và MCU miền Trung 2026

Cuộc thi thiết kế FPGA và MCU (hai loại mạch tích hợp (IC) phổ biến trong điện tử kỹ thuật số và hệ thống nhúng) được tổ chức lần đầu năm 2025, dành cho sinh viên các ngành Điện – Điện tử, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật máy tính, Tự động hóa…

Trong 22 đội dự thi có 10 dự án xuất sắc được vinh danh sau 3 vòng thi. Các sản phẩm thể hiện khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn, tinh thần sáng tạo và tư duy đổi mới của sinh viên trong lĩnh vực FPGA và MCU.

Các đội thi trực tiếp trình bày ý tưởng, thiết kế, nguyên lý hoạt động và các ứng dụng của sản phẩm.

Năm nay, cuộc thi mở rộng quy mô ra khu vực miền Trung, thu hút 49 đội đăng ký tham gia, trong đó có 16 đội xuất sắc vào vòng chung kết. Kết quả này cho thấy sức lan tỏa ngày càng rộng của hoạt động đào tạo, nghiên cứu và thực hành trong lĩnh vực thiết kế vi mạch, hệ thống nhúng đối với sinh viên khu vực miền Trung.

Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ Đà Nẵng Lê Sơn Phong, cuộc thi được tổ chức nhằm tạo môi trường để sinh viên tiếp cận công nghệ thiết kế vi mạch, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các bài toán kỹ thuật thực tiễn. Đồng thời khuyến khích tinh thần nghiên cứu, sáng tạo, làm việc nhóm và phát triển sản phẩm công nghệ.

Thông qua cuộc thi, kiến thức chuyên ngành không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà được chuyển hóa thành các bài toán thiết kế, mô hình thử nghiệm và sản phẩm cụ thể. Quá trình này đòi hỏi sinh viên phải vận dụng kiến thức về kiến trúc phần cứng, thiết kế logic, lập trình nhúng, tích hợp hệ thống và kiểm thử sản phẩm.

Đồng thời Ban tổ chức hướng đến tăng cường sự gắn kết giữa hoạt động đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong lĩnh vực vi mạch và bán dẫn, góp phần xây dựng nguồn nhân lực phục vụ phát triển hệ sinh thái công nghệ tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Các đội thi tham gia với những sản phẩm thuộc hai hướng thiết kế FPGA và MCU, thể hiện sự đa dạng trong ý tưởng, giải pháp kỹ thuật và khả năng ứng dụng. Tại vòng chung kết, các đội trưng bày sản phẩm tại gian hàng, trực tiếp trình bày ý tưởng, thiết kế, nguyên lý hoạt động và các ứng dụng của sản phẩm.

Trao giải Nhất cho đội VET (Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng).

Kết quả, giải Nhất thuộc về đội VET (Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng), giải Nhì đội QNU-ĐTVT (Trường Đại học Quy Nhơn), giải Ba đội VKU-Newbie (Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn), đội Newbie (Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng) và 5 đội đạt giải Khuyến khích.

Theo ông Lê Sơn Phong, năng lực thiết kế vi mạch, phát triển phần cứng và hệ thống nhúng, cùng với khả năng làm chủ các nền tảng công nghệ FPGA và MCU là những yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, bên cạnh hạ tầng kỹ thuật và nguồn lực đầu tư, TP Đà Nẵng đặc biệt chú trọng đào tạo đội ngũ nhân lực có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và khả năng vận dụng kiến thức giải quyết các bài toán kỹ thuật thực tế.

“TP Đà Nẵng rất quan tâm tăng cường liên kết giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực cho ngành bán dẫn. Trong bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn đang trở thành một trong những lĩnh vực công nghệ chiến lược, việc phát triển nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành là yêu cầu quan trọng đối với các địa phương, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp”, ông Lê Sơn Phong nhấn mạnh.