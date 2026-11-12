Tiết mục nghệ thuật chào mừng lễ bế mạc và trao giải Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 tại Hà Nội.

Với chủ đề “Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai”, Cuộc thi được tổ chức nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng múa trẻ; tạo môi trường giao lưu, trao đổi chuyên môn, đồng thời đánh giá chất lượng đào tạo giữa các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc.

Phát biểu bế mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhận định: Cuộc thi đã quy tụ các cơ sở đào tạo từ nhiều vùng, miền của đất nước, với những thí sinh ở các trình độ đào tạo khác nhau. Mỗi tiết mục mang đến một sắc màu riêng, một cách cảm nhận và thể hiện nghệ thuật riêng. Đằng sau những phút giây tỏa sáng trên sân khấu là biết bao ngày tháng khổ luyện, những giọt mồ hôi, những khó khăn, thậm chí cả những hy sinh thầm lặng của các em và các thầy cô giáo. Chính những điều đó làm nên giá trị thực sự của Cuộc thi.

Ông Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 53 giải thưởng cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại Đợt 2, gồm: 28 giải theo Bảng thi (4 giải Nhất, 10 giải Nhì, 14 giải Ba), 9 giải thưởng Chuyên đề và 16 giải do Ban Giám khảo trao (11 giải Phong cách, 4 giải Triển vọng, 1 giải Ấn tượng).

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các thí sinh.

NSND Hà Thế Dũng – Trưởng Ban Giám khảo đánh giá: Cuộc thi quy tụ bốn bảng thi, từ múa cổ điển châu Âu, Ballet hiện đại, múa đương đại đến múa dân gian dân tộc, múa truyền thống và tài năng biên đạo. Sự đa dạng ấy cho thấy diện mạo phong phú của công tác đào tạo múa hiện nay, đồng thời phản ánh những hướng tìm tòi, sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ.

NSND Hà Thế Dũng – Trưởng Ban Giám khảo phát biểu.

Với những kết quả đạt được, Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 khẳng định vai trò là sân chơi chuyên môn có ý nghĩa đối với công tác đào tạo nghệ thuật múa. Đây cũng là tiền đề quan trọng để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, góp phần xây dựng đội ngũ nghệ sĩ có trình độ chuyên môn, bản lĩnh và sức sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, nghệ thuật Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho các thí sinh.

Ban tổ chức trao giải Ba cho các thí sinh.

Các tiết mục xuất sắc tại cuộc thi “Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai” trình diễn tại lễ trao giải.