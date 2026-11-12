Trao giải Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc 2026

Với chủ đề “Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc-Tỏa sáng tương lai,” Cuộc thi được tổ chức nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng múa trẻ; tạo môi trường giao lưu, trao đổi chuyên môn và đánh giá chất lượng đào tạo giữa các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên cả nước. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Ngày 12/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ bế mạc và trao giải Đợt 2 Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026.

Báo cáo về kết quả công tác tổ chức, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường Nguyễn Anh Vũ cho biết qua hai đợt tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Cuộc thi thu hút 18 đoàn thuộc các cơ sở đào tạo, với 152 thí sinh tham gia, từ các học viện, trường đại học, cao đẳng đến các trường trung cấp nghệ thuật.

Các thí sinh tranh tài ở 4 bảng: Múa cổ điển châu Âu và Ballet hiện đại; Múa đương đại; Múa dân gian dân tộc và múa truyền thống; Tài năng biên đạo. Nhiều tiết mục được đầu tư công phu, thể hiện nền tảng kỹ thuật, khả năng biểu cảm và tư duy sáng tạo; đặc biệt là sự kết hợp giữa chất liệu văn hóa truyền thống với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Cuộc thi góp phần phát hiện tài năng múa trẻ, phản ánh diện mạo đa dạng và những tìm tòi, sáng tạo trong công tác đào tạo múa hiện nay. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Chia sẻ về chất lượng chuyên môn của Cuộc thi, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sỹ Múa Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ sỹ Nhân dân Hà Thế Dũng, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi cho biết điều đáng trân trọng không chỉ là những tiết mục có kỹ thuật tốt, những tác phẩm có ý tưởng mới, mà còn là tinh thần nghiêm túc, khát vọng thể hiện bản thân và tình yêu nghệ thuật của học sinh, sinh viên đến từ nhiều cơ sở đào tạo trên cả nước.

Ở những phần trình diễn nổi bật, Ban Giám khảo ghi nhận nền tảng kỹ thuật vững vàng, khả năng làm chủ cơ thể, sự hòa quyện giữa âm nhạc và chuyển động, đặc biệt là khả năng truyền tải cảm xúc, tư tưởng nghệ thuật. Một số tác phẩm đã biết khai thác chất liệu văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ múa mới, thể hiện sự tiếp nối giữa truyền thống và sáng tạo đương đại.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các thí sinh. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, Cuộc thi cũng cho thấy những vấn đề cần tiếp tục quan tâm trong đào tạo: sự đồng đều về kỹ thuật, chiều sâu biểu cảm, khả năng xử lý âm nhạc, tư duy xây dựng tác phẩm và bản lĩnh sân khấu. Đây là những yêu cầu nghề nghiệp không thể hình thành trong ngày một ngày hai, mà cần cả một quá trình đào tạo nghiêm túc, bền bỉ.

Từ thực tiễn đó, Nghệ sỹ Nhân dân Hà Thế Dũng mong muốn các cơ sở đào tạo, các thầy cô giáo tiếp tục gìn giữ những giá trị nền tảng của nghệ thuật múa, chú trọng đào tạo kỹ thuật đi đôi với bồi dưỡng tâm hồn, tư duy sáng tạo và bản lĩnh nghề nghiệp; đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội để các em được biểu diễn, được trải nghiệm và trưởng thành.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho hay điều đáng quý nhất sau Cuộc thi không chỉ là những giải thưởng đã được trao, mà là những tài năng trẻ đã được khơi dậy, những niềm đam mê được tiếp thêm sức mạnh và những cơ hội mới được mở ra cho nghệ thuật múa Việt Nam.

"Tôi đặc biệt xúc động khi thấy các em học sinh, sinh viên, dù đến từ những cơ sở đào tạo có điều kiện khác nhau, đều bước lên sân khấu bằng sự tự tin, lòng say mê và khát vọng được thể hiện mình. Có những em lần đầu tiên được biểu diễn trên một sân khấu lớn, lần đầu tiên được giao lưu với bạn bè cùng nghề, được các nghệ sỹ, chuyên gia trực tiếp đánh giá, động viên. Tôi tin rằng, với nhiều em, đây sẽ là một kỷ niệm không thể quên và là động lực để tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật," Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 53 giải thưởng cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại Đợt 2, gồm: 28 giải theo Bảng thi (4 giải Nhất, 10 giải Nhì, 14 giải Ba), 9 giải thưởng Chuyên đề và 16 giải do Ban Giám khảo trao (11 giải Phong cách, 4 giải Triển vọng, 1 giải Ấn tượng)./.