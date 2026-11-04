Tối 3/11, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Bộ Công an phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Gala nghệ thuật tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo video/clip "Tổ quốc bình yên" năm 2026, nhằm tôn vinh các tác phẩm xuất sắc và lan tỏa những câu chuyện đẹp về bình yên, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ an ninh, trật tự.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh cuộc thi sáng tạo video/clip "Tổ quốc bình yên" lan tỏa những câu chuyện nhân văn, hành động cao đẹp và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân cùng sự chung sức của người dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Tại Gala, Ban tổ chức trao 255 giải thưởng, gồm 5 giải đặc biệt, 25 giải A, 50 giải B, 75 giải C và 100 giải khuyến khích. Các tác phẩm tiêu biểu được trình chiếu, kết hợp với các tiết mục nghệ thuật và giao lưu cùng tác giả, góp phần lan tỏa những câu chuyện về bình yên đến công chúng.

Ban tổ chức nhận được 3.447 tác phẩm dự thi, gồm 2.086 tác phẩm của học sinh từ lớp 8 và sinh viên, 1.286 tác phẩm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và 75 tác phẩm của học viên, sinh viên các học viện, trường Công an nhân dân. Các bài thi đa dạng thể loại, từ chính luận, ký sự, phóng sự đến phim ngắn, video kể chuyện, ca múa nhạc và nhật ký.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và nhiều trường học trên cả nước tham gia, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ an ninh, trật tự trong cộng đồng.

Một số tiết mục từ các video dự thi nổi bật được dàn dựng và trình diễn trực tiếp trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm, góp phần tái hiện những câu chuyện về bình yên, lan tỏa thông điệp bảo vệ an ninh, trật tự thông qua các hình thức nghệ thuật.

Cuộc thi cũng khẳng định mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, không chỉ là người tiếp nhận thông tin mà còn có thể trở thành chủ thể sáng tạo, lan tỏa thông tin tích cực, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Thành công của cuộc thi là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức truyền thông số, phát huy sức mạnh phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân, ngành giáo dục và đào tạo, các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục và nhân dân.