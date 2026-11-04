Trao giải Cuộc thi sáng tạo video/clip 'Tổ quốc bình yên' năm 2026

Dự chương trình có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cuộc thi sáng tạo video/clip “Tổ quốc bình yên” năm 2026 do Bộ Công an phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026). Cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ lớp 8 trở lên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước, học viên các học viện, trường CAND và cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng CAND.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại chương trình.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Hồ An Phong tặng hoa các tập thể, cá nhân đồng hành với Ban Tổ chức cuộc thi.

Tác phẩm dự thi được thể hiện dưới hình thức video/clip, đa dạng về thể loại, cách thức thể hiện, tập trung phản ánh những câu chuyện nhân văn, hành động đẹp, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm công dân và sự đóng góp của lực lượng CAND cùng nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Ban Tổ chức đã nhận được 3.447 tác phẩm dự thi. Trong đó, có 2.086 tác phẩm của học sinh phổ thông từ lớp 8 trở lên và sinh viên; 1.286 tác phẩm của cán bộ, chiến sĩ CAND; 75 tác phẩm của học viên, sinh viên các học viện, trường CAND. Qua các vòng chấm chọn, Ban Tổ chức đã quyết định trao 255 giải thưởng.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Thứ trưởng Phạm Quang Hưng trao giải Đặc biệt cho đại diện các nhóm tác giả.

Các tác phẩm phong phú về thể loại như chính luận, ký sự, phóng sự, tiểu phẩm, phim ngắn, video kể chuyện, video hành động, ca múa nhạc, chân dung, nhật ký… Nội dung tập trung phản ánh những câu chuyện gần gũi, chân thực, giàu cảm xúc; những hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm công dân và sự đóng góp của lực lượng CAND cùng nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu về kịch bản, hình ảnh, âm thanh, diễn xuất và ứng dụng công nghệ mới, tạo hiệu quả truyền thông tích cực.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi sáng tạo video/clip “Tổ quốc bình yên” nhằm mục đích lan tỏa chân thực, sinh động những câu chuyện nhân văn, hành động cao đẹp, sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ CAND, sự phối hợp, hiệp đồng của nhân dân trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân trong kỷ nguyên số.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cùng Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Trưởng Ban Tổ chức trao giải A cho học sinh sinh viên.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh cùng Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền trao giải A cho cán bộ, chiến sĩ.

Cuộc thi cũng là dịp để “lắng nghe” thế hệ trẻ chia sẻ những câu chuyện tích cực, những “góc nhìn” và “hiến kế” để xây dựng xã hội an ninh, an toàn. Qua đó nâng cao nhận thức pháp luật, nhận diện, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm lừa đảo và tội phạm công nghệ cao; hình thành phong trào sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng.

Đặc biệt, cuộc thi lần này nhằm cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc dùng thông tin chính thống “phủ xanh” không gian mạng, tận dụng ưu thế công nghệ để lan tỏa giá trị nhân văn, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy niềm tin đẩy lùi dao động”.

NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Đại tá Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội trao giải B cho cán bộ, chiến sĩ.

Nhà báo Tạ Bích Loan, Tổng giám đốc Tiktok Việt Nam Nguyễn Lâm Thanh trao giải B cho cán bộ, chiến sĩ.

Khẳng định chương trình Gala là dịp để tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, tiếp tục hành trình lan tỏa những giá trị của cuộc sống bình yên, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng mong muốn, sau cuộc thi, mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục là một tuyên truyền viên về thực thi pháp luật. Mỗi thầy cô giáo truyền cảm hứng về tình yêu quê hương đất nước; mỗi học sinh, sinh viên là chủ thể sáng tạo, được trang bị kiến thức pháp luật để tự bảo vệ mình. Mỗi người dân là một chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc bình yên.

Mỗi thông tin đúng đắn, mỗi hành động đẹp được lan tỏa sẽ góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, kỷ cương, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển củng cố thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc bình yên.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 5 giải Đặc biệt cho nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Bảo Trúc, Nguyễn Công Anh, Nguyễn Hà Giang, Nguyễn Trần Phú Trọng, lớp 8A, Trường THCS Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An với tác phẩm “Người bố không bao giờ đến muộn"; nhóm tác giả Nguyễn Bá Hùng Anh, Trịnh Đức Hiếu, Trần Thu Hằng, Nguyễn Linh Nhi, Vũ Anh Kiệt, Trường THCS Nguyễn Văn Huyên, xã Sơn Đồng, TP Hà Nội với tác phẩm “Ngược chiều bình yên”; nhóm tác giả Ban Chỉ huy Công an phường Dương Nội, Công an TP Hà Nội với tác phẩm “Công an phường Dương Nội tuyên truyền pháp luật”; nhóm tác giả Ngô Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Lê Văn Dũng, Công an TP Hải Phòng với tác phẩm “Ánh sáng từ trái tim”; nhóm tác giả Đoàn Võ Nhật Trường Phạm Gia Bảo, Công an TP Hồ Chí Minh với tác phẩm “Dưới tán cây bình yên”.

Ban Tổ chức cũng đã công bố và trao 5 giải Đặc biệt, 25 giải A, 50 giải B, 75 giải C, 100 giải Khuyến khích. Cùng với các giải thưởng nhằm ghi nhận nỗ lực, tâm huyết và sức sáng tạo của các tác giả, nhóm tác giả, Ban Tổ chức còn giới thiệu, trình chiếu các tác phẩm tiêu biểu, kết hợp với các tiết mục nghệ thuật và giao lưu, chia sẻ của tác giả, góp phần đưa những câu chuyện về bình yên đến gần hơn với công chúng.