Trao giải cuộc thi sáng tạo video “Chuyển đổi số - Vững bước tương lai”

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại cuộc thi.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Sau hơn 1 tháng phát động (từ cuối tháng 7 đến 25/8), cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn với 155 tác phẩm tham dự với nhiều hình thức thể hiện đa dạng như: phim ngắn, phóng sự, tiểu phẩm, video kể chuyện...

Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số quốc gia, các tác phẩm đã tập trung tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 06, Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Nhiều video thể hiện sự sáng tạo, phản ánh sinh động các tiện ích số như: dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt; đồng thời hướng dẫn người dân nâng cao cảnh giác, phòng, chống tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trên không gian mạng. Đáng chú ý, 36 tác phẩm tiêu biểu được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, chia sẻ từ cộng đồng.

Ban Tổ chức trao giải cho các đơn vị, tác giả đạt giải A tại cuộc thi.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trao giải cho 16 tác phẩm xuất sắc nhất, gồm 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 7 giải Khuyến khích; đồng thời khen thưởng 9 tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực.

Thành công của cuộc thi không chỉ lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong đời sống, mà còn góp phần tích cực cùng tỉnh Ninh Bình xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và hình thành cộng đồng công dân số an toàn, văn minh.