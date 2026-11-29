Kết thúc vòng Chung kết, Ban tổ chức trao 2 giải Nhất, 7 giải Nhì và 14 giải Ba.

Năm 2026, Cuộc thi Sáng tạo trẻ Quốc gia trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần đầu tiên tổ chức đã thu hút 359 đội thi với 839 thí sinh đến từ 31/34 tỉnh, thành phố, thuộc gần 300 trường học và cơ sở giáo dục trên cả nước.

Với nhóm tham gia là học sinh, sinh viên từ bậc trung học cơ sở đến cao đẳng, đại học, học viện, cuộc thi hướng tới xây dựng sân chơi khoa học, công nghệ và sáng tạo quy mô toàn quốc; khuyến khích thế hệ trẻ nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải quyết các bài toán thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cuộc thi gồm ba bảng thi: Bảng A dành cho học sinh trung học cơ sở; Bảng B dành cho học sinh trung học phổ thông; Bảng C dành cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học, học viện.

Các đội thi tham gia theo hình thức xây dựng dự án, thuyết trình và trình diễn sản phẩm, tập trung vào khả năng vận dụng kiến thức, công nghệ để giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

Để đảm bảo chất lượng chuyên môn, Cuộc thi được triển khai qua các vòng thi với quy trình đánh giá, tuyển chọn chặt chẽ. Vòng loại Quốc gia ghi nhận 359 đội thi, trong đó Bảng A 158 đội, Bảng B 96 đội và Bảng C 105 đội.

Hội đồng Giám khảo đánh giá và lựa chọn ra 204 đội tiềm năng tham gia Vòng Khu vực, gồm 80 đội Bảng A, 49 đội Bảng B và 75 đội Bảng C.

Tại Vòng Khu vực, các đội Bảng A và B thực hiện thử thách cải tiến sản phẩm theo nhận xét của Hội đồng Giám khảo; các đội Bảng C giải quyết bài toán mới nhằm đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và làm chủ công nghệ

Đặc biệt, cả ba bảng thi đều có hoạt động phỏng vấn chuyên môn để xác minh năng lực và mức độ làm chủ sản phẩm của thí sinh.

Kết thúc Vòng Khu vực, Ban Tổ chức đã xét giải cho 182 đội thi gồm: 43 giải Nhất, 54 giải Nhì, 65 giải Ba và 20 giải Khuyến khích; đồng thời lựa chọn 43 đội xuất sắc đến từ 11 tỉnh, thành phố tham dự Vòng Chung kết toàn quốc.

Trong đó, Bảng A có 14 đội, Bảng B có 14 đội và Bảng C có 15 đội. Cuộc thi ghi nhận nhiều sản phẩm sáng tạo có khả năng ứng dụng trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, an toàn thông tin, dịch vụ công và môi trường, thể hiện sự chủ động, sáng tạo và khả năng tiếp cận công nghệ của thế hệ trẻ Việt Nam.

Từ ngày 27 - 28/11, Vòng Chung kết Cuộc thi Sáng tạo trẻ Quốc gia trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo năm 2026 diễn ra tại Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển, Hà Nội với 110 thí sinh tham gia của 43 đội thi xuất sắc nhất từ 11 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại đây, các đội trải qua thử thách theo hình thức Hackathon trong thời gian 6 giờ, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thiện sản phẩm trong thời gian quy định, sau đó trình diễn, thuyết trình và bảo vệ sản phẩm trước Hội đồng Giám khảo. Nội dung thi tập trung đánh giá khả năng làm chủ công nghệ, năng lực sáng tạo, giải quyết các bài toán thực tiễn và tư duy phản biện của thí sinh.

Kết thúc vòng Chung kết, Ban tổ chức trao 2 giải Nhất, 7 giải Nhì và 14 giải Ba. Hai giải Nhất thuộc về đội AI4Youth, gồm Trần Huỳnh Gia Khiêm và Nguyễn Đức Trí, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng (bảng B) và đội Vika, gồm Khương Thị Hà Vi, Phạm Thái Hà và Trần Tuấn Kiệt, Trường Đại học Ngoại thương (bảng C).