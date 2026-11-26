Trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các tác giả và nhóm tác giả. Ảnh: H.D

Với chủ đề “Lý luận trẻ - Lan tỏa trên không gian số”, cuộc thi nhằm đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị trong đoàn viên, sinh viên thông qua các sản phẩm truyền thông trực quan, sinh động; tạo môi trường để sinh viên phát huy khả năng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, sáng tạo nội dung và lan tỏa thông tin tích cực trên nền tảng số.

Qua nửa tháng phát động, cuộc thi thu hút 48 sản phẩm dự thi, gồm 22 video clip tuyên truyền và 26 sản phẩm infographic.

Nội dung các tác phẩm tập trung vào chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giáo dục truyền thống lịch sử, nhận diện thông tin sai lệch, trách nhiệm của thanh niên trên không gian mạng; chủ quyền biển đảo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và những vấn đề pháp luật gần gũi với đời sống sinh viên.

Cuộc thi hướng tới đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị trong đoàn viên, sinh viên. Ảnh: H.D

Nhiều sản phẩm thể hiện cách tiếp cận sáng tạo, kết hợp hình ảnh, thông tin và thông điệp ngắn gọn, góp phần đưa nội dung lý luận chính trị đến gần hơn với giới trẻ. Qua đó, sinh viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng tìm kiếm, chọn lọc, kiểm chứng thông tin, biên tập nội dung, thiết kế đồ họa, sản xuất video và làm việc nhóm.

Kết quả, ban tổ chức trao 6 giải thưởng cho tác giả và nhóm tác giả ở 2 hạng mục: video clip tuyên truyền và thiết kế infographic tuyên truyền.