Trao giải Cuộc thi 'Sáng tạo Robotics toàn quốc' lần thứ VI năm 2026

Đại diện Ban tổ chức trao Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các đơn vị xuất sắc (ảnh: HOÀNG LIÊM)

Cuộc thi do Trung ương Đoàn chủ trì và tổ chức, có chủ đề “Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”. Vòng chung kết cuộc thi diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh với 276 đội thi, gồm 517 thí sinh đến từ 19 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cuộc thi tạo môi trường để thanh thiếu nhi học tập, thực hành, phát huy khả năng sáng tạo và từng bước làm chủ công nghệ.

Thông qua việc thiết kế, lắp ráp, lập trình và vận hành robot, học sinh được vận dụng kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể; rèn luyện tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm và phương pháp học tập chủ động.

Đây cũng là hoạt động thiết thực của tổ chức Đoàn nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đại diện Ban tổ chức trao giải Nhất cho các em học sinh (ảnh: HOÀNG LIÊM)

Kết quả cuộc thi, Trung ương Đoàn trao tặng Bằng khen đến các đơn vị xuất sắc. Trong đó, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng, giải Nhì là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đồng Nai và giải Ba là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An.

Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng cá nhân. Trong đó, 4 giải Nhất được trao đến các nhóm thí sinh ở thành phố Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng (2 giải) và tỉnh Nghệ An; cùng 12 giải Nhì và 16 giải Ba.

Qua 6 lần tổ chức, cuộc thi tiếp tục tạo môi trường để học sinh nuôi dưỡng đam mê khoa học-công nghệ, rèn tính kiên trì và tinh thần hợp tác. Từ việc nhận ra một lỗi lập trình, thử lại một phương án đến hoàn thiện robot, các em học sinh từng bước hình thành phương pháp học tập chủ động, tự tin trước những bài toán mới.

Đây cũng là cơ hội kết nối học sinh, giáo viên, huấn luyện viên với cộng đồng chuyên môn, góp phần thúc đẩy giáo dục STEM và phong trào sáng tạo trong nhà trường.

Đại diện Ban tổ chức trao giải Nhì cho các em học sinh (ảnh: HOÀNG LIÊM)

Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi khoa học, công nghệ dành cho học sinh Việt Nam; góp phần khơi dậy niềm đam mê khám phá, bồi dưỡng tư duy sáng tạo và năng lực làm chủ công nghệ.

Với việc tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng chuyên môn và phương thức tổ chức, cuộc thi hướng tới thu hút ngày càng đông đảo học sinh trên mọi miền Tổ quốc tham gia, thúc đẩy giáo dục STEM và phong trào sáng tạo trong thanh thiếu nhi; góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số quốc gia và xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.