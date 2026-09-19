Trao giải Cuộc thi sáng tác tranh thiếu nhi và giới thiệu 132 tác phẩm

Triển lãm Tranh thiếu nhi giới thiệu 132 tác phẩm.

Cuộc thi được tổ chức nhằm triển khai Đề án “Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030”, tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật bổ ích, khuyến khích thiếu nhi phát huy năng khiếu, khả năng sáng tạo và bồi dưỡng cảm xúc thẩm mỹ.

Cuộc thi năm nay đã thu hút 678 tác phẩm đủ điều kiện tham gia chấm giải. Trong đó, nhóm từ 6-10 tuổi có 355 tác phẩm; nhóm từ 11-15 tuổi có 323 tác phẩm.

Nội dung các tác phẩm phong phú, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước; chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; hình ảnh Bác Hồ; truyền thống lịch sử, các anh hùng dân tộc; tình cảm gia đình, thầy cô, bạn bè; bảo vệ môi trường và những hành động đẹp trong cuộc sống.

Đặc biệt, nhiều tác phẩm thể hiện vẻ đẹp con người, văn hóa và quê hương Thái Nguyên qua góc nhìn hồn nhiên, trong sáng của thiếu nhi.

Hội đồng Giám khảo chấm điểm trực tiếp theo 2 nhóm lứa tuổi. Mỗi nhóm gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Ban Tổ chức cũng trao 10 giải thưởng bình chọn trực tuyến qua fanpage của Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên cho các tác phẩm có số điểm bình chọn cao nhất, không phân biệt lứa tuổi.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba và giải Khuyến khích cho nhóm từ 6 đến 10 tuổi.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho nhóm từ 11 đến 15 tuổi.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao giải và khai mạc triển lãm giới thiệu 132 tác phẩm có chất lượng cao được lựa chọn từ Cuộc thi. Các tác phẩm được trưng bày trong hai ngày, 19 và 20-9 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên.