Ngày 14-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức vòng chung kết và trao giải cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững” năm 2026. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026).

Cuộc thi được phát động từ tháng 7-2026, thu hút 31 hồ sơ dự án tham gia trên các lĩnh vực như: Nông nghiệp, thực phẩm, thủ công truyền thống, du lịch cộng đồng, giáo dục… Qua vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn 12 dự án tiêu biểu vào vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, các thí sinh đã thuyết trình, giới thiệu về ý tưởng khởi nghiệp, sản phẩm, mô hình kinh doanh; đồng thời, làm rõ tính sáng tạo, hiệu quả kinh tế, khả năng phát triển thị trường và những giải pháp gắn với chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Đây cũng là dịp để các chị em giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng xây dựng và phát triển dự án khởi nghiệp.

Thí sinh thuyết trình về dự án.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho bà Trần Thị Vương Uyên (phường Đông Ninh Hòa) với dự án “Ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi xanh nâng cao chuỗi giá trị rong nho Xuân Quang gắn với sinh kế bền vững phụ nữ Đông Ninh Hòa”. Đồng thời, trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các cá nhân đạt giải.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao giải nhất cho bà Trần Thị Vương Uyên.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao giải nhì cho các cá nhân.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trao giải ba cho các cá nhân.

Các cá nhân đoạt giải khuyến khích tại cuộc thi.

Cuộc thi nhằm tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ phát huy tinh thần sáng tạo, mạnh dạn hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương và nâng cao giá trị sản xuất. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, nâng cao vị thế của phụ nữ trong đời sống xã hội và lan tỏa các mô hình sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường.