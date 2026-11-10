Trao giải cuộc thi 'Nét đẹp nữ sinh qua ảnh trong trang phục áo dài'

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Huế Nguyễn Thiên Bình và lãnh đạo Bảo tàng TP. Huế trao thưởng cho nữ sinh đạt Giải đặc biệt

Chiều 10.11, Bảo tàng TP. Huế tổ chức công bố kết quả và trao giải Cuộc thi ảnh “Nét đẹp nữ sinh qua ảnh trong trang phục áo dài”.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp áo dài truyền thống, lan tỏa giá trị văn hóa Huế trong môi trường học đường, kết nối di sản với thế hệ trẻ.

Đồng thời tạo sân chơi sáng tạo nghệ thuật nhiếp ảnh cho học sinh, góp phần quảng bá hình ảnh nữ sinh Huế trong tà áo dài, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống và triển khai Đề án “Huế - Kinh đô áo dài”.

Không gian trưng bày các tác phẩm đạt giải của cuộc thi “Nét đẹp nữ sinh qua ảnh trong trang phục áo dài”

Sau thời gian phát động từ ngày 15.9 đến 30.9.2026, cuộc thi thu hút 210 thí sinh đến từ 8 trường THPT trên địa bàn thành phố, với 724 tác phẩm dự thi. Các tác phẩm tập trung vào 3 chủ đề: “Áo dài với chân dung”, “Áo dài với học đường” và “Áo dài với di sản và danh lam thắng cảnh Huế”.

Ban tổ chức đã trao 18 giải thưởng cá nhân và 1 giải tập thể, trao chứng nhận cho 8 trường học tham gia cuộc thi.

Ở giải thưởng cá nhân, nữ sinh Phan Nguyễn Bảo Hân đã được Ban tổ chức trao Giải đặc biệt; nữ sinh Phạm Tống Y Anh (đều cùng Trường THPT chuyên Quốc Học) đã giành Giải Nhất cuộc thi. Ban Tổ chức cũng đã trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 8 giải Khuyến khích và 3 giải theo chủ đề cho các nữ sinh.

Bà Phan Thị Thúy Vân, Giám đốc Bảo tàng TP. Huế trao giải Nhất cho nữ sinh Phạm Tống Y Anh

Bà Phan Thị Thúy Vân, Giám đốc Bảo tàng TP. Huế cho biết: Hơn 720 tác phẩm dự thi với hình ảnh nữ sinh Huế trong tà áo dài được thể hiện qua nhiều góc nhìn, từ chân dung, học đường đến không gian di sản, danh lam thắng cảnh.

Mỗi tác phẩm không chỉ tôn vinh vẻ đẹp tuổi học trò mà còn thể hiện tình yêu, sự gắn bó của thế hệ trẻ với áo dài và văn hóa truyền thống xứ Huế.

Thông qua cuộc thi, các em có thêm hiểu biết về lịch sử, văn hóa quê hương, nâng cao ý thức gìn giữ di sản và góp phần quảng bá hình ảnh Huế đến cộng đồng. Các tác phẩm được Ban giám khảo chấm chọn nghiêm túc với sự tham gia của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh TP. Huế.

Bà Phan Thị Thúy Vân cho biết, Bảo tàng TP. Huế mới được thành lập được 2 tháng trên cơ sở sáp nhập 3 bảo tàng. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các trường học tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, tạo sân chơi để thế hệ trẻ khám phá, tìm hiểu và lan tỏa giá trị di sản bằng sự sáng tạo của mình.