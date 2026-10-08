Trao giải cuộc thi 'Mái ấm kiên cố - Cộng đồng kiên cường'

Ngày 8/10, vòng chung kết cấp tỉnh của cuộc thi "Mái ấm kiên cố - Cộng đồng kiên cường: Gia đình và cộng đồng chung tay phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu" đã diễn ra tại tỉnh Thái Nguyên. Hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai năm 2026 với chủ đề "Khả năng chống chịu khởi nguồn từ mỗi gia đình".

Cuộc thi do Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) triển khai, với sự tài trợ từ Chính phủ Hàn Quốc. Thông qua nội dung từ Sổ tay hướng dẫn về nhà ở an toàn và Bộ câu hỏi do IOM và Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai biên soạn, học sinh được trang bị kiến thức thực tiễn để nhận diện rủi ro, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm xây dựng nhà ở an toàn, có khả năng chống chịu tốt hơn trước thiên tai.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai trao Giải Nhất cho nhóm tác giả. Ảnh: PV

Cuộc thi đã thu hút hơn 8.000 học sinh và giáo viên từ năm trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao kiến thức thực tiễn về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và nhà ở an toàn, đồng thời khuyến khích các em chia sẻ và vận dụng những kiến thức đã học cùng gia đình và cộng đồng. Hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai năm 2026 với chủ đề "Khả năng chống chịu khởi nguồn từ mỗi gia đình".

Sau các hoạt động cấp trường, 50 học sinh có thành tích xuất sắc nhất đã được lựa chọn tham gia vòng chung kết cấp tỉnh và tranh tài tại phần thi hùng biện "Thử thách Nhà An Toàn", nơi các em thể hiện cách vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 5 video "Nhà An Toàn của em" xuất sắc nhất đại diện cho môi trường cũng được lựa chọn vào vòng chung kết, đại diện cho những giải pháp mà học sinh cùng gia đình và cộng đồng của các em đã chung tay xây dựng. Các đội thi thuyết trình về video và đề xuất của mình trước Ban Giám khảo.

"Từ thành công của Chiến dịch Quang Trung, chúng ta nhận thấy rằng khả năng chống chịu của cộng đồng không chỉ được tạo nên từ cơ sở hạ tầng kiên cố hay nguồn lực tài chính, mà còn từ tinh thần đoàn kết, sự gắn kết và trách nhiệm của mỗi người dân trong cộng đồng. Một ngôi nhà an toàn không chỉ là nơi che mưa, tránh nắng, mà còn là tuyến bảo vệ đầu tiên cho người dân và tài sản của họ trước thiên tai. Thông qua việc nhận diện rủi ro, cùng gia đình thảo luận giải pháp và thực hiện những hành động thiết thực, học sinh có thể trở thành những nhân tố thay đổi tích cực, góp phần bảo vệ mái ấm và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng," ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, chia sẻ.

50 học sinh có thành tích xuất sắc nhất đã được lựa chọn tham gia vòng chung kết cấp tỉnh và tranh tài tại phần thi hùng biện “Thử thách Nhà An Toàn”. Ảnh: PV

Hưởng ứng chủ đề "Khả năng chống chịu khởi nguồn từ mỗi gia đình" của Ngày Quốc tế Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai năm nay, cuộc thi đã đưa kiến thức vượt ra ngoài khuôn khổ lớp học. Học sinh được khuyến khích đánh giá các rủi ro trong ngôi nhà và môi trường xung quanh, trao đổi với các thành viên trong gia đình và cùng xác định những giải pháp thiết thực để hành động.

"Công tác chuẩn bị và phòng, chống thiên tai bắt đầu từ những hành động thiết thực trong cuộc sống hằng ngày của mỗi chúng ta. Với vai trò là thành viên của Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, đồng thời là đồng chủ trì lĩnh vực Nhà ở và Hàng hóa Phi lương thực, IOM cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam, cũng như tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng. Dựa trên chuyên môn và kinh nghiệm của IOM cùng các đối tác trong lĩnh vực nhà ở an toàn và giảm nhẹ rủi to thiên tai, cuộc thi trang bị cho học sinh và gia đình những kiến thức thiết yếu để nhận diện rủi ro và tiến hành các giải pháp giảm nhẹ thiết thực, giúp gia cố nhà an toàn, từ đó giúp cho cộng đồng kiên cường hơn trước rủi ro thiên tai trong tương lai," bà Mitsue Pembroke, Giám đốc Dự án và Quan hệ Đối tác, IOM Việt Nam, cho hay.

Cuộc thi là một trong những hoạt động thuộc dự án do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ, thông qua sự triển khai của IOM nhằm hỗ trợ các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi bão, lũ năm 2025 phục hồi và tăng cường khả năng chống chịu trước các rủi ro thiên tai trong tương lai.

Đến nay, IOM đã đồng hành cùng các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi bão, lũ trong năm qua trong suốt quá trình từ cứu trợ khẩn cấp đến phục hồi sau thiên tai. Ngay sau giai đoạn khẩn cấp sau bão, 2.000 hộ gia đình đã nhận được hỗ trợ tiền mặt đa mục đích. Tiếp đó, 188 hộ gia đình tại Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh và Thái Nguyên đã nhận hỗ trợ tiền mặt có điều kiện và hướng dẫn kỹ thuật để sửa chữa, xây dựng lại nhà ở bị hư hại. Ngoài nguồn hỗ trợ tài chính, gần 200 người dân, thợ xây và cán bộ địa phương đã tham gia các khóa tập huấn theo phương pháp "Xây dựng lại tốt hơn" (Build Back Better), qua đó nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành về xây dựng và sửa chữa nhà ở an toàn.