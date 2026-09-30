Trao giải cuộc thi 'Ký ức Hà Nội' lần thứ V

Đây là năm thứ năm liên tiếp Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức Cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội", trở thành điểm hẹn dành cho những người yêu Hà Nội, nơi ký ức cá nhân được kết nối với ký ức cộng đồng, ghi lại những lát cắt đời sống, văn hóa và con người Thủ đô qua nhiều thế hệ.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành TƯ Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm (bên phải) và Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (bên trái) trao giải Nhất cho tác giả Trần Thu Dung

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi được phát động từ ngày 10.4.2026, bắt đầu đăng tải tác phẩm từ ngày 6.5 và kết thúc nhận bài ngày 10.9. Đến thời điểm kết thúc, Ban Thư ký đã nhận hơn 500 bài viết qua email và đường bưu điện, trong đó gần 50 tác phẩm được lựa chọn đăng tải trên chuyên mục Hà Nội hôm nay của Báo điện tử Dân Việt.

Ban Giám khảo Cuộc thi gồm Nhà báo, nhà văn Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hà Nội, Trưởng ban; Nhà báo Đinh Thu Hà, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, Phó Trưởng ban; nhà văn Nguyễn Trương Quý; nhà văn, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến; bà Trần Thị Mai Dung, Trưởng phòng Báo chí, Xuất bản, Truyền thông, Sở VHTTDL Hà Nội. Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt - Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Phan Huy Hà, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, cho biết sức hút của cuộc thi tiếp tục được thể hiện qua số lượng và sự đa dạng của tác giả, tác phẩm. Không chỉ có những bài viết gửi từ nhiều địa phương trong nước, cuộc thi còn nhận được tác phẩm của những người đang sinh sống ở nước ngoài.

Theo ông Phan Huy Hà, Hà Nội với lịch sử hơn nghìn năm đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ. Đó có thể là ký ức của người sinh ra, lớn lên tại Thủ đô; người từng học tập, làm việc ở Hà Nội; hay những du khách chỉ một vài lần đặt chân đến thành phố.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi (bên trái) và bà Phạm Hải Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hà Nội (bên phải) trao giải Nhì cho các tác giả đạt giải

Mỗi người lưu giữ ký ức theo một cách khác nhau: một con phố, mùa hoa, món ăn, tiếng rao, mái trường, người thầy, nghề truyền thống hay một khoảnh khắc bên Hồ Gươm. Bởi vậy, cuộc thi không chỉ là nơi kể lại những kỷ niệm, mà còn góp phần lưu giữ những câu chuyện về đời sống và văn hóa Hà Nội từ nhiều góc nhìn.

Nét mới của cuộc thi năm nay là sự đa dạng hơn về hình thức thể hiện, bên cạnh tác phẩm viết truyền thống còn có audio, ảnh, clip, podcast. Công nghệ trở thành phương tiện giúp những ký ức cũ được kể bằng ngôn ngữ mới, mở rộng khả năng tiếp cận với độc giả ở nhiều độ tuổi và không gian.

Nhà báo Đinh Thu Hà, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, Phó Trưởng Ban Giám khảo cho biết, cuộc thi năm nay có sự tham gia của nhiều bạn trẻ Gen Z, học sinh, sinh viên. Đáng chú ý, nhiều tác giả không chỉ kể lại ký ức mà còn đặt ký ức cá nhân trong mối liên hệ với những chuyển động của Hà Nội.

Nhà văn Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hà Nội, Trưởng Ban Giám khảo, đánh giá chất lượng tác phẩm năm nay có sự tiến bộ rõ rệt. Khoảng cách giữa nhóm tác phẩm nổi bật và những tác phẩm còn lại không còn lớn như những mùa trước.

Nhà văn Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hà Nội (bên phải) và Nhà báo Phan Huy Hà, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt trao giải cho các tác giả, đại diện tác giả đạt giải Ba

Theo ông Trần Gia Thái, tình cảm dành cho Hà Nội qua những trang viết, những câu chuyện về con người, cuộc sống và những ký ức đã sâu sắc, sinh động hơn.

Cuộc thi năm nay diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang có những chuyển động mạnh mẽ, từng bước hiện thực hóa các quy hoạch và định hướng phát triển với tầm nhìn dài hạn. Những gì đang diễn ra hôm nay có thể trở thành ký ức của Thủ đô trong tương lai. Hơn 500 tác phẩm vì thế cũng là hơn 500 mảnh ghép góp phần phác họa một Hà Nội đa sắc, vừa gìn giữ những giá trị truyền thống, vừa vận động và phát triển.

Từ câu chuyện về giếng nước ở làng cổ, trà sen Tây Hồ, nghề kim hoàn, những nét văn hóa ẩm thực của 36 phố phường đến tình yêu Hà Nội của những người từng sống, học tập, làm việc và đặt chân tới Thủ đô, các tác phẩm đã mở ra nhiều cách tiếp cận khác nhau với ký ức Hà Nội.

Ban Tổ chức Cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội"lần thứ V năm 2026 đã trao Giải Nhất cho tác phẩm Lời nhắn gửi nghẹn ngào bên Hồ Gươm của tác giả Trần Thu Dung.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Giám đốc Cơ quan Báo, PTTH TP. Hà Nội (bên trái) và bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Hà Nội trao 5 giải chuyên đề cho các tác giả tham dự giải

Hai giải Nhì thuộc về tác phẩm Thành phố không cần đứng yên để người ta nhớ của tác giả Nguyễn Đỗ Thục Phương (Hà Nội) và Tiếng vọng thanh âm nghề kim hoàn đất Thăng Long của Nghệ nhân Vũ Mạnh Hải (Hà Nội).

Ba giải Ba thuộc về các tác phẩm Bát bún thang và câu chuyện về tình yêu Hà Nội của tác giả Phùng Yến Nhi (Hà Nội); Yêu Hà Nội qua những hương vị bình dị của doanh nhân Hungary Thuróczy László, thành viên Quỹ Vì quan hệ Hungary - Việt Nam; Nhớ thời tuổi trẻ "gõ phím" dưới căn hầm "net cỏ" của tác giả Cao Văn Quyền (Hà Nội).

Năm giải chuyên đề được trao cho các tác phẩm: Giếng sữa giữa làng của tác giả Hà Nguyên Huyến (Hà Nội); Hương thời gian đọng giữa trà sen Tây Hồ của tác giả Lương Đình Khoa (Hưng Yên); Người dệt những mùa hoa của hai tác giả Bùi Văn Khá (Hà Nội) và Kiều Minh Ngọc (Sơn La); Kỷ niệm khó quên dưới mái trường Bách khoa của TS. Hoàng Nga, người sáng lập và Tổng Giám đốc HFC Rail and HFC Telecommunication, Australia; Nhớ màu đào Nhật Tân thấp thoáng trong sương sớm của tác giả Thái Minh Công (Đồng Nai).