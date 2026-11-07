Trao giải Cuộc thi 'Hành trình truy vết tội phạm mạng'

Cuộc thi “Hành trình truy vết tội phạm mạng” được tổ chức với sự tham gia của 40 đội thi thuộc 34 Phòng An ninh mạng Công an các địa phương, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh. Thông qua 3 bảng thi đấu, bảng A gồm 14 đội thi tổ chức vào tháng 5/2026, bảng B gồm 13 đội thi tổ chức vào tháng 7/2026, bảng C gồm 13 đội thi tổ chức vào tháng 8/2026, Ban tổ chức đã chọn ra 12 đội thi xuất sắc nhất vào vòng chung kết gồm 10 đội thi đến từ Phòng An ninh mạng Công an các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Tuyên Quang, Huế, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hồ Chí Minh, Gia Lai, Đắk lắk, Lâm Đồng và 2 đội thi đến từ Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh.

Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng phát biểu tại buổi lễ.

Theo thể lệ, vòng chung kết Cuộc thi "Hành trình truy vết tội phạm mạng" gồm 3 vòng đấu. Trong đó: Vòng 1 – RUSH (6 giờ) gồm các thử thách liên tục (40-50 thử thách) tập trung vào tốc độ tư duy, độ chính xác và khả năng phân tích; Vòng 2 – STRIKE (9 giờ) tập trung vào năng lực tấn công và khai thác mục tiêu trong môi trường thật (wifi, iot, camera, service...); Vòng 3 – TRACE (08 giờ) tập trung vào năng lực điều tra số trên thiết bị thật. Giữa mỗi vòng đấu có thời gian nghỉ chuyển là 30 phút.

Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng trao giải Nhất tặng Đội Dana.IT- Service thuộc Phòng An ninh mạng, Công an TP Đà Nẵng.

Việc vòng chung kết được tổ chức trong 24h với 3 vòng thi liên tiếp đòi hỏi các đội thi phải duy trì cường độ tư duy và làm việc cao, liên tục vận dụng kiến thức chuyên môn, khả năng nghiên cứu độc lập, tư duy phân tích và kỹ năng phối hợp nhóm để giải quyết các thử thách phức tạp. Đây không chỉ là phép thử về kiến thức, trình độ công nghệ mà còn là thử thách toàn diện về bản lĩnh, sức bền, khả năng thích ứng, tư duy chiến thuật và năng lực xử lý vấn đề dưới áp lực thời gian, mỗi dấu vết được phát hiện, mỗi dữ liệu được phân tích và mỗi giả thuyết được kiểm chứng đều thể hiện năng lực, sự kiên trì và tinh thần sáng tạo của người làm công tác truy vết tội phạm mạng.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng trao giải Nhì tặng Đội BenNhaRong thuộc Phòng An ninh mạng, Công an TP Hồ Chí Minh.

Sau 24h đấu trí cam go, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Đội Đội Dana.IT- Service thuộc Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng; giải Nhì cho Đội BenNhaRong thuộc Phòng An ninh mạng Công an TP Hồ Chí Minh và giải Ba thuộc về Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk.

Giải 3 thuộc về Đội Ca-Voi thuộc Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng nhấn mạnh: Chúng ta đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các công nghệ số mới. Những thành tựu này đang mở ra nhiều cơ hội phát triển, nhưng đồng thời cũng làm thay đổi sâu sắc phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên không gian mạng. Thực tiễn đó đòi hỏi lực lượng bảo vệ an ninh mạng không chỉ có bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn phải có tư duy nghiên cứu, năng lực phân tích, khả năng làm chủ công nghệ và kỹ năng xử lý những tình huống nghiệp vụ phức tạp.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Cuộc thi "Hành trình truy vết tội phạm mạng" được tổ chức với định hướng đổi mới, mang tính tiên phong. Đây không đơn thuần là một cuộc thi về kỹ năng công nghệ thông tin hay an ninh mạng, mà là một mô hình huấn luyện thực chiến, kết hợp giữa nghiên cứu và vận dụng kiến thức nghiệp vụ để giải quyết các bài toán truy vết tội phạm trên không gian mạng.

Ban Tổ chức trao giải khuyến khích tặng Đội Bazan2Blue-OxCL.

“Giá trị của cuộc thi không chỉ nằm ở kết quả thắng, thua mà còn ở quá trình tư duy, nghiên cứu, kiểm chứng phương pháp và khả năng giải quyết những vấn đề kỹ thuật phức tạp” - Trung tướng Lê Xuân Minh nhấn mạnh. Đồng chí Cục trưởng đánh giá cao ý nghĩa khoa học, công nghệ và thực tiễn mà cuộc thi mang lại, đây là môi trường để kiểm nghiệm năng lực chuyên môn, thúc đẩy tinh thần nghiên cứu, sáng tạo, trao đổi tri thức và phát hiện những nhân tố có năng lực nổi trội. Đồng thời, kết quả và kinh nghiệm thu được từ cuộc thi là cơ sở quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp huấn luyện, phát triển công cụ kỹ thuật và nâng cao năng lực truy vết, đấu tranh với tội phạm mạng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Từ kết quả của cuộc thi, Trung tướng Lê Xuân Minh đề nghị ban tổ chức tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và phát triển mô hình Cuộc thi "Hành trình truy vết tội phạm mạng" trở thành hoạt động huấn luyện, thực hành chuyên sâu có tính thường xuyên, chuyên nghiệp và chất lượng cao; từng bước mở rộng quy mô, đối tượng tham gia, tăng cường kết nối với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng. Những phương pháp tiếp cận hiệu quả, kỹ thuật mới, kinh nghiệm xử lý tình huống và các sản phẩm có giá trị cần được tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá, chọn để phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện và hoạt động nghiệp vụ; bảo đảm cuộc thi không chỉ dừng lại ở thành tích thi đấu mà thực sự tạo ra những đóng góp thiết thực cho công tác bảo đảm an ninh mạng.

Bên cạnh đó, cần quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao, nhất là những cá nhân có tư duy nghiên cứu, năng lực chuyên sâu và khả năng làm chủ công nghệ. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp và công nghệ tổ chức cuộc thi; cập nhật các xu hướng, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mạng, đặc biệt là việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ ẩn danh, tiền mã hóa và các nền tảng xuyên biên giới. Qua đó, bảo đảm các thử thách luôn có tính cập nhật, tính thực tiễn và giá trị chuyên môn cao.

Chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, Trung tướng Lê Xuân Minh bày tỏ mong muốn, sau cuộc thi này, mỗi thí sinh sẽ tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu, tinh thần sáng tạo và khát vọng làm chủ công nghệ; không ngừng học hỏi, rèn luyện, biến những kiến thức và kỹ năng đã được kiểm nghiệm thành năng lực thực chất phục vụ công tác, học tập và nghiên cứu…