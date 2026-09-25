Trao giải cuộc thi Giáo dục di sản và bảo vệ môi trường

Ban tổ chức trao giải xuất sắc cho dự án “Eco Warriors - những chiến binh xanh”. Ảnh: NGỌC HÀ

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ Dự án “Công dân Xanh - Thành phố Lành mạnh”, do Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng Trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng (Live&Learn) tổ chức.

Sau thời gian triển khai, cuộc thi thu hút 45 bài dự thi từ các trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn 8 phường, xã gồm: Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây, Tân Hiệp, Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà và Quảng Phú.

Ban tổ chức trao giải cho 2 giải tập thể xuất sắc. Ảnh: NGỌC HÀ

Các bài dự thi đa dạng về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức, thể hiện xu hướng tăng cường sự tham gia của học sinh trong quá trình học tập và thực hành.

Nhiều mô hình bước đầu kết nối hoạt động giáo dục trong nhà trường với gia đình, cộng đồng và các nguồn lực tại địa phương như: dự án “Nói không với rác thải nhựa”, dự án “Eco Warriors - những chiến binh xanh”; dự án “Ký ức mùa lũ - Chuyện kể từ ông bà”; dự án “Bản đồ di sản an toàn”, dự án “Sổ tay du lịch”…

Kết quả, Ban tổ chức trao 4 hạng mục giải thưởng gồm 2 giải tập thể, 1 giải cá nhân xuất sắc, 6 giải tiêu biểu và 38 giải khuyến khích.