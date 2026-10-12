Sáng 12-10, Thư viện tỉnh (cơ sở 1, phường Nha Trang) tổ chức lễ trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề “Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Cuộc thi thu hút 254 trường tham gia vòng sơ khảo với 14.719 bài dự thi. Qua tuyển chọn, 3.269 bài được vào vòng chung kết. Các tác phẩm dự thi thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo của học sinh trong việc tiếp cận sách, lan tỏa tình yêu đọc sách và nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Đại diện ban tổ chức trao giải chuyên đề cho thí sinh.

Đại diện ban tổ chức trao giải khuyến khích cho các thí sinh.

Đại diện ban tổ chức trao giải ba cho các thí sinh.

Tại buổi lễ, ban tổ chức trao 35 giải cá nhân cho các thí sinh khu vực phía bắc tỉnh, gồm 4 giải nhất, 8 giải nhì, 9 giải ba và 14 giải khuyến khích; 1 giải chuyên đề và 1 giải tập thể dành cho trường có nhiều thí sinh đạt giải. Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc tại vòng chung kết cuộc thi. Trước đó, ngày 9-10, Thư viện tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi (tại cơ sở 2, phường Phan Rang) dành cho các thí sinh khu vực phía nam tỉnh.

Đại diện ban tổ chức trao giải nhì cho các thí sinh.

Đại diện ban tổ chức trao giải tập thể cho Trường Tiểu học Suối Hiệp (xã Suối Hiệp) có nhiều thí sinh đạt giải cao.

Cũng tại chương trình, 3 học sinh Khánh Hòa được công nhận danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 của Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), gồm: Lê Nguyễn Uyên Nghi (học sinh lớp 7/1 Trường THCS Nha Trang, trường chính); Nguyễn Trần Linh Giang (học sinh lớp 10A6, Trường THPT Lý Tự Trọng); Trần Phương Khả Di (học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Phủ Hà 1).

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải nhất và giấy khen của sở cho các thí sinh có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giấy chứng nhận Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 3 thí sinh.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao chứng nhận Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2026 của Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện cho Thư viện tỉnh Khánh Hòa.

Ngoài ra, Thư viện tỉnh Khánh Hòa và ông Đinh Xuân Hương - Giám đốc Thư viện tỉnh được công nhận Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2026 của Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch). Giải thưởng năm nay ghi nhận 30 tập thể và 30 cá nhân có đóng góp tích cực trong xây dựng, phát triển văn hóa đọc.