Sáng 9-10, tại Thư viện tỉnh Khánh Hòa cơ sở 2 (số 1, đường Hùng Vương, phường Phan Rang), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề “Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”.

Đại diện ban tổ chức trao giải nhất cho các thí sinh.

Đại diện ban tổ chức trao giải nhì cho thí sinh.

Cuộc thi thu hút 254 trường tham gia vòng sơ khảo với 14.719 bài dự thi. Qua tuyển chọn, 3.269 bài tiêu biểu được vào vòng chung kết. Ban tổ chức đã lựa chọn và trao 55 giải cá nhân, gồm 6 giải nhất, 9 giải nhì, 15 giải ba và 25 giải khuyến khích, cùng 1 giải chuyên đề và 1 giải tập thể.

Đại diện ban tổ chức trao giải ba cho các thí sinh.

Đại diện ban tổ chức trao giải khuyến khích cho các thí sinh.

Tại buổi lễ, ban tổ chức trao 20 giải cá nhân cho các thí sinh khu vực phía nam của tỉnh, gồm 2 giải nhất, 1 giải nhì, 6 giải ba và 11 giải khuyến khích. Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen cho 2 thí sinh có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

Lãnh đạo Thư viện tỉnh Khánh Hòa trao giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 2 thí sinh có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

Quang cảnh hội nghị bạn đọc năm 2026.

Sáng cùng ngày, Thư viện tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị bạn đọc năm 2026 với chủ đề “Sách và hành trình phát triển bản thân trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả phục vụ bạn đọc, phát triển văn hóa đọc; giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và nguồn tài nguyên thông tin của thư viện; đồng thời lắng nghe ý kiến, nhu cầu và sáng kiến của bạn đọc để nâng cao chất lượng phục vụ.