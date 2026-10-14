Trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2026: Lan tỏa văn hóa đọc, mở lối tri thức

Quang cảnh chương trình. Ảnh: Vi Giáng

Mở rộng cánh cửa tri thức từ những trang sách

Phát động từ đầu năm 2026, cuộc thi được Hội Người mù Việt Nam triển khai tới các tỉnh, thành hội và Mạng lưới sinh viên khiếm thị Việt Nam, thực hiện Công văn số 945/BVHTTDL-VHCSGĐTV ngày 2-3-2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn tổ chức Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam Đinh Việt Anh khẳng định, từ khi thành lập đến nay, Hội luôn quan tâm phát triển văn hóa đọc, coi đây là phương thức quan trọng giúp người khiếm thị tiếp cận thông tin, mở rộng kiến thức, nâng cao kỹ năng, phát triển tư duy, nuôi dưỡng tâm hồn và hoàn thiện nhân cách.

Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam Đinh Việt Anh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Vi Giáng

Theo đồng chí Đinh Việt Anh, sách không chỉ mang đến tri thức mà còn nuôi dưỡng ước mơ, nghị lực và khát vọng vươn lên, giúp người khiếm thị phát triển bản thân, tích cực đóng góp cho gia đình và xã hội.

Từ năm 2020, với sự tạo điều kiện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Người mù Việt Nam trở thành đơn vị đầu mối triển khai Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc dành cho học sinh, sinh viên khiếm thị. Qua các mùa thi, cuộc thi đã trở thành sân chơi bổ ích để các em chia sẻ tình yêu sách, thể hiện tư duy, sức sáng tạo, lan tỏa những giá trị tích cực của việc đọc tới bạn bè và cộng đồng. Nhiều thí sinh đạt giải tại vòng chung khảo toàn quốc; Hội Người mù Việt Nam cũng được ghi nhận về thành tích tổ chức vòng sơ khảo.

Cuộc thi năm nay diễn ra trong bối cảnh chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội tiếp cận tri thức cho người khiếm thị. Bên cạnh sách chữ nổi Braille và sách nói, sách điện tử, phần mềm đọc màn hình cùng các công cụ trí tuệ nhân tạo đang từng bước đổi mới phương thức đọc, học tập và tìm kiếm thông tin.

Đại diện học sinh chia sẻ về sách giáo khoa điện tử dành cho người khiếm thị tại chương trình. Ảnh: Vi Giáng

Các bài dự thi không chỉ giới thiệu những cuốn sách yêu thích mà còn thể hiện suy nghĩ, sáng kiến về phát triển văn hóa đọc, ứng dụng công nghệ, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên. Qua đó, cho thấy sách vẫn giữ vai trò quan trọng trong hành trình khám phá tri thức, hoàn thiện bản thân của mỗi người, dù cách thức tiếp cận có thể khác nhau.

Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam Đinh Việt Anh nhấn mạnh, giá trị lớn nhất cuộc thi mang lại không chỉ là giải thưởng hay sự ghi nhận, mà còn là kiến thức, kỹ năng, cảm hứng và niềm vui đọc sách, chia sẻ tri thức. Đồng chí cũng tin tưởng những sáng kiến của các thí sinh sẽ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho cộng đồng người khiếm thị.

Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Vi Giáng

Tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Thị Thu Hiền đánh giá cao nỗ lực của Hội Người mù Việt Nam trong tổ chức cuộc thi, cũng như tinh thần ham học hỏi, ý chí vượt khó của các thí sinh. Thông điệp “Chúng ta không chỉ đọc bằng đôi mắt, chúng ta đọc bằng đôi tay, đôi tai” đã khẳng định sự đa dạng trong cách tiếp cận sách, đồng thời truyền tải ý nghĩa nhân văn của việc tạo điều kiện để mọi người bình đẳng tiếp cận tri thức.

Tôn vinh những đại sứ văn hóa đọc giàu nghị lực

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất cho Nguyễn Hữu Khánh, học sinh lớp 11KT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố; 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 8 giải Khuyến khích cho các thí sinh có bài dự thi xuất sắc.

Ban Tổ chức trao giải Nhất và danh hiệu "Đại sứ văn hóa đọc 2026" cho em Nguyễn Hữu Khánh. Ảnh: Vi Giáng

Chia sẻ tại chương trình, Nguyễn Hữu Khánh cho biết, là người khiếm thị, em hiểu con đường tiếp cận tri thức của mình có nhiều khó khăn và khác biệt so với các bạn cùng trang lứa. Trong 11 năm gắn bó tại trường học, niềm vui của em sau mỗi giờ học là được đến thư viện, mượn những cuốn sách chữ nổi để đọc.

Với Nguyễn Hữu Khánh, mỗi cuốn sách không chỉ chứa đựng những con chữ mà còn mở ra một thế giới rộng lớn, phong phú. Qua những lần tham gia và đạt giải tại Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc, em có thêm cơ hội chia sẻ tình yêu sách, lan tỏa giá trị của việc đọc và truyền cảm hứng tới những người có cùng hoàn cảnh.

Từ trải nghiệm của bản thân, Khánh mong muốn xây dựng một kênh sách nói ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ người khiếm thị tiếp cận sách thuận tiện hơn, đưa nhiều tác phẩm hay, bổ ích đến gần hơn với cộng đồng. Ý tưởng này cho thấy khát vọng không chỉ tiếp nhận tri thức cho riêng mình mà còn chủ động tìm kiếm giải pháp để chia sẻ tri thức với những người xung quanh.

Tại chương trình, Nguyễn Hữu Khánh được trao Giấy chứng nhận “Đại sứ văn hóa đọc năm 2026” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ghi nhận thành tích nổi bật và những đóng góp trong việc khơi dậy, lan tỏa tình yêu đọc sách, tinh thần ham học hỏi trong cộng đồng.

Ban Tổ chức cũng trao tặng thiết bị công nghệ cho các tập thể, cá nhân học sinh, sinh viên khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Vi Giáng

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức giới thiệu sách giáo khoa, giáo trình điện tử được xây dựng với sự phối hợp của Hội Người mù Việt Nam, Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục Việt Nam, Trung tâm Sao Mai vì người mù, cùng sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Quỹ Người khuyết tật toàn cầu và Hiệp hội Sách dễ tiếp cận (ABC). Ban Tổ chức cũng trao tặng thiết bị công nghệ cho các tập thể, cá nhân học sinh, sinh viên khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn.