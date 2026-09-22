Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc được triển khai từ ngày 17/4/2026, dành cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Sau hơn 4 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 2.673 bài dự thi của học sinh, sinh viên đến từ 45 trường học trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 2.658 bài viết và 15 video chia sẻ những cuốn sách hay, những cách đọc hiệu quả và những sáng kiến đưa văn hóa đọc đến gần hơn với nhà trường, gia đình và cộng đồng.

Các đại biểu dự Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi.

Nhiều bài dự thi được đầu tư nghiêm túc, thể hiện khả năng cảm thụ, tư duy sáng tạo; có những cách giới thiệu sách sinh động, những câu chuyện chân thành về sự thay đổi mà sách đem lại và những ý tưởng thiết thực góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải Đại sứ văn hóa đọc tiêu biểu

Ban tổ chức đã trao 5 giải tập thể cho đơn vị có nhiều bài dự thi nhất và đơn vị có nhiều thí sinh đoạt giải nhất. Trao 4 giải Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu; 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba, 6 giải khuyến khích cho các thí sinh đoạt giải.

Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh trao giải nhất cho các cá nhân.

Bài dự thi đoạt giải nhất Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Tuần lễ học tập suốt đời diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10/2026, phát động cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ sở giáo dục tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc học tập thường xuyên và học tập suốt đời; quan tâm phát triển thư viện trường học, góc đọc, tủ sách; tăng cường luân chuyển sách, đưa sách và các nguồn học liệu đến với người dân, nhất là học sinh và nhân dân vùng sâu, vùng xa; chủ động ứng dụng công nghệ và khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên số phục vụ việc học tập; xây dựng môi trường thuận lợi để mọi người dân đều có cơ hội đọc, cơ hội học tập, tiếp cận và làm chủ tri thức.

Đoàn viên thanh niên tham quan tài liệu trưng bày tuyên truyền về việc học tập thường xuyên và học tập suốt đời.