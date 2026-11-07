Trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2026

Ban tổ chức cuộc thi trao giải Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng 2026 cho 3 thí sinh xuất sắc nhất. Ảnh: NGỌC HÀ

Năm 2026, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc được triển khai trong không gian thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất, thu hút 10.804 bài dự thi.

Qua các vòng sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức lựa chọn 30 thí sinh xuất sắc tham gia vòng phỏng vấn trực tiếp. Kết quả, có 3 thí sinh đoạt giải Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng và 27 thí sinh đoạt giải Văn hóa đọc; đồng thời, trao giải tập thể cho 3 trường có số lượng học sinh tham gia đông và 3 trường có chất lượng bài dự thi tốt.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh đoạt giải Văn hóa đọc. Ảnh: NGỌC HÀ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu dương 3 thí sinh đoạt giải Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng.

Đây là năm thứ 8 cuộc thi được tổ chức theo Đề án "Khuyến khích văn hóa đọc hướng đến đối tượng chính là học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng", ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 5/1/2018 của UBND thành phố.