Sáng 27-10, tại Trường Sĩ quan Thông tin, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2026 và tập huấn, diễn tập công tác 35. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Đồng chí Hồ Xuân Trường và các đại biểu tham dự buổi lễ trao giải và tập huấn, diễn tập.

Các đồng chí: Võ Hoàn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đồng chí: Nguyễn Tiến Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải và tập huấn, diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải và tập huấn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của Ban Tổ chức Cuộc thi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương và các tác giả đã tích cực hưởng ứng, góp phần vào thành công của Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2026. Những tác phẩm được trao giải góp phần bổ sung nguồn tư liệu tuyên truyền, định hướng dư luận, nâng cao sức thuyết phục trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh việc phát huy hiệu quả mặt trận chính luận, bối cảnh mới cũng đặt ra những nhiệm vụ quan trọng đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương và hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân phải nâng cao nhận thức, nhận diện đúng các nội dung, quan điểm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với sự phát triển của đất nước, của tỉnh trong kỷ nguyên mới. Việc tập huấn nhằm kịp thời trang bị cho đội ngũ cán bộ kiến thức, kỹ năng nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu, độc, xử lý khủng hoảng truyền thông trên không gian mạng, chủ động, kịp thời phản bác các thông tin xuyên tạc, chủ động xử lý tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã khen thưởng 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai cuộc thi. Đồng thời, trao giải cho 21 tác phẩm đạt giải ở các loại hình báo in, báo điện tử, tạp chí, phát thanh, truyền hình và video clip. Trong đó, có 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 9 giải khuyến khích.

Đồng chí Hồ Xuân Trường khen thưởng 5 tập thể xuất sắc trong triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

Đồng chí Hồ Xuân Trường trao 2 giải A cho các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc.

Các đồng chí: Võ Hoàn Hải, Nguyễn Long Biên trao 4 giải B cho các tác giả, nhóm tác giả.

Các đồng chí: Nguyễn Tiến Đức, Trần Thu Mai trao 6 giải C cho các tác giả, nhóm tác giả.

Đồng chí Lương Đức Hải trao 9 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

V.G