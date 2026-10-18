Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, năm 2026

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; các tập thể, cá nhân đạt giải.

Cuộc thi do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức, dành cho các tác phẩm chính luận sáng tạo lần đầu, với 5 thể loại Tạp chí, Báo, Phát thanh, Truyền hình, Video Clip.

Điểm mới của Cuộc thi năm nay là được tổ chức đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới”. Trên cơ sở kế hoạch của Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã phát động Cuộc thi đến cơ sở, thu hút sự tham gia đông đảo của các tác giả dự thi. Sau hơn 9 tháng công bố và triển khai trên phạm vi toàn quốc, Cuộc thi tiếp tục ghi nhận sự phát triển vượt bậc về quy mô và chất lượng. Toàn quốc đã nhận được hơn 905.000 tác phẩm dự thi, tăng 67,17% so với năm 2025, với sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhà báo, giảng viên lý luận chính trị, đoàn viên thanh niên đến cán bộ hưu trí, học sinh, sinh viên, người Việt Nam công tác, học tập ở nước ngoài và một số tác giả quốc tế.

Từ kết quả chấm thi, tại Lễ Trao giải, Ban Chỉ đạo Cuộc thi trao bằng khen tặng 16 tập thể có thành tích xuất sắc; trao 165 giải thưởng cá nhân tặng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm dự thi xuất sắc, trong đó có 12 giải A, 22 giải B, 39 giải C, 74 giải khuyến khích và 18 giải triển vọng; trao 2 phần thưởng tặng tác giả lớn tuổi và nhỏ tuổi tiêu biểu tham gia dự thi.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao thưởng tặng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải và các tập thể có thành tích xuất sắc tại Cuộc thi.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Minh Huấn khẳng định: Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, năm 2026 đã thành công rất tốt đẹp, chất lượng các tác phẩm ngày càng được nâng cao, thể hiện sự phát triển cả về nội dung, hình thức và phương thức thể hiện. Kết quả đó cho thấy công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng nhận được sự quan tâm, hưởng ứng rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.

Mỗi tác phẩm dự thi là một tiếng nói khẳng định niềm tin, ý chí và lý tưởng cách mạng. Mỗi tác giả là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, lý luận, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa cái đúng, cái mới, cái tích cực; đồng thời đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái, thù địch, đi ngược lại sự nghiệp cách mạng của Đảng, lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Những kết quả đã đạt được và ý nghĩa sâu sắc của Cuộc thi lần thứ 6 năm 2026 là cơ sở quan trọng và kinh nghiệm quý để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 7, năm 2027.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 7, năm 2027, đồng chí Đoàn Minh Huấn mong muốn và hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đồng thời đề nghị, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đảng ủy các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội hưởng ứng sâu rộng và tích cực tham gia cuộc thi mạnh mẽ hơn nữa, với những cách thức tổ chức sáng tạo, thiết thực, hiệu quả hơn nữa; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, đồng bào trong nước, ngoài nước và bạn bè quốc tế tích cực tham gia; các cơ quan báo chí Trung ương và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa các tác phẩm đạt giải để tạo động lực, truyền cảm hứng cho các tác giả, nhóm tác giả tham gia cuộc thi trong những năm tiếp theo.

Tại buổi lễ, Quân ủy Trung ương được tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, năm 2026.