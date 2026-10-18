Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tham dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Cùng dự có ông Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Tham dự buổi lễ còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo cuộc thi; các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc cùng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, năm 2026.

Cuộc thi được tổ chức theo Kế hoạch số 99/HVCTQG ngày 3/2/2026 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 8 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức cuộc thi.

Ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Tại buổi lễ, ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thay mặt Ban Chỉ đạo cuộc thi phát biểu tổng kết và phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 7, năm 2027.

Ông Đoàn Minh Huấn cho biết, cuộc thi năm 2026 thu hút 905.681 tác phẩm dự thi, tăng 67,17% so với năm 2025, là số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Chất lượng tác phẩm ngày càng được nâng cao, thể hiện lập luận sắc bén, tính chiến đấu, sức thuyết phục và sự bám sát thực tiễn sinh động của đất nước.

Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và PGS, TS Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Đáng chú ý, tác giả dự thi đến từ nhiều tầng lớp, mọi miền Tổ quốc và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cả tác giả nước ngoài. Theo ông Đoàn Minh Huấn, điều này cho thấy bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đang trở thành nhu cầu tự thân, việc làm thường xuyên của các tổ chức đảng, đảng viên và thu hút sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.

Đánh giá về ý nghĩa của cuộc thi, ông nhấn mạnh mỗi tác phẩm dự thi là một tiếng nói khẳng định niềm tin, lý tưởng cách mạng; mỗi tác giả là một chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, lý luận, góp phần bảo vệ chân lý, lẽ phải, lan tỏa cái đúng, cái mới, cái đẹp và tính chính nghĩa trong xã hội, đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Ông Đoàn Minh Huấn cũng lưu ý, lễ trao giải năm nay diễn ra trong năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục lợi dụng công nghệ mới, nền tảng số và thuật toán để gia tăng hoạt động chống phá.

"Trước yêu cầu đó, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ cơ bản, có ý nghĩa sống còn, nhằm khẳng định giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới của Đảng; góp phần củng cố sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội và nâng cao sức đề kháng trước các âm mưu chống phá", ông nhấn mạnh.

Ông Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và ông Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, năm 2026.

Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Chỉ đạo cuộc thi quyết định trao danh hiệu Tập thể xuất sắc cho 16 tập thể và trao 166 giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt chất lượng. Cơ cấu giải thưởng gồm 12 giải A, 22 giải B, 38 giải C, 74 giải Khuyến khích và 20 giải Triển vọng.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Chỉ đạo cuộc thi, ông Đoàn Minh Huấn chính thức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 7, năm 2027; đồng thời đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo các cấp, các ban, bộ, ngành và địa phương tiếp tục hưởng ứng bằng những cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả.

Ông cũng kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, đồng bào trong và ngoài nước cùng bạn bè quốc tế tích cực tham gia cuộc thi, góp phần nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô và sức lan tỏa của hoạt động chính luận quan trọng này.