Trao giải Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thanh, thiếu niên

Cuộc thi năm nay tiếp tục là diễn đàn quan trọng nhằm khơi dậy và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Điểm nhấn đáng chú ý trong khâu tổ chức là sự đổi mới toàn diện thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số. Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận bài dự thi, quản lý đến chấm thi cấp cơ sở và Trung ương đều được thực hiện trực tuyến, qua đó bảo đảm tính khoa học, công khai, minh bạch và tạo điều kiện để các cấp bộ Đoàn triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Toàn cảnh buổi lễ trao giải.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khẳng định, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, không gian mạng ngày càng trở thành môi trường quan trọng đối với thế hệ trẻ. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, tổ chức Đoàn phải hiện diện mạnh mẽ, thông minh, nhân văn trên không gian mạng, biết lắng nghe và nói bằng cách thanh niên hiểu.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ tạo điều kiện để các tác giả sáng tạo tác phẩm chính luận, mà còn khuyến khích đoàn viên chủ động thể hiện trách nhiệm trước những vấn đề của đất nước. Từ thực tiễn triển khai, bài học kinh nghiệm cốt lõi trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng là phải lấy thanh niên làm chủ thể, lắng nghe, đồng hành và tạo không gian để thanh niên cất lên tiếng nói bảo vệ cái đúng.

Sức lan tỏa của cuộc thi được minh chứng qua con số 462.629 bài dự thi, tăng hơn 132% so với năm 2025. Các tác phẩm bám sát thực tiễn, phản ánh nhiều vấn đề thời sự gắn với đời sống xã hội thông qua 6 loại hình bao gồm báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, video, đồ họa.

Ban tổ chức trao giải cho các tác phẩm đạt giải C.

Tại lễ trao giải, thông điệp "Đừng để cái đúng đi một mình" được truyền tải qua phần giao lưu của các tác giả trẻ đã khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm của thanh niên trong việc lan tỏa thông tin tích cực, làm sạch môi trường mạng và tiên phong bảo vệ "biên cương số". Dựa trên kết quả đánh giá từ Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức đã vinh danh 59 tác phẩm xuất sắc nhất, bao gồm 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C và 23 giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức trao giải cho các tác phẩm đoạt giải B.

Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cũng được trao cho 4 đơn vị có thành tích nổi bật trong công tác triển khai gồm Thành đoàn Hà Nội, Ban Thanh niên Quân đội, Ban Thanh niên Công an nhân dân và Tạp chí Thanh niên.

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải A.

Vinh dự giành giải A tại cuộc thi năm nay là 6 tác phẩm tiêu biểu. Trong đó, Ban Thanh niên Quân đội xuất sắc giành 2 giải A với tác phẩm "Bám biển giữa dòng luận điệu bán biển" (thể loại Báo) và "Sự im lặng của người đúng - Nguy cơ lớn nhất trong cuộc chiến tư tưởng hiện nay" (thể loại Tạp chí).

Các cá nhân, tập thể chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại lễ trao giải.

Các giải A còn lại thuộc về Tỉnh đoàn Lạng Sơn (thể loại Phát thanh), Tỉnh đoàn Thái Nguyên (thể loại Truyền hình), Tỉnh đoàn Lào Cai (thể loại Video) và Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương (thể loại Đồ họa).