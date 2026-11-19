Sự kiện là dịp tri ân những người thầy thầm lặng gieo tri thức, truyền nghề và tiếp thêm nghị lực cho người khiếm thị trên hành trình làm chủ cuộc sống.

Lãnh đạo Hội Người mù thành phố Hà Nội trao hoa chúc mừng các thầy, cô giáo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Hội. Ảnh: Mai Hoa

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch phụ trách Hội Người mù thành phố Hà Nội Hoàng Mạnh Cường; Phó Chủ tịch Hội Người mù thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Việt, cùng đại diện Ban Thường vụ, Văn phòng Hội. Về phía các đơn vị đồng hành có đại diện Viện Nghiên cứu và Hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp (Viện REACH), Trường Trung cấp Future Việt Nam, Hội Tác động cột sống Y thuật Việt…, cùng đông đảo các nhà giáo lão thành, giảng viên thỉnh giảng, cán bộ và học viên Trung tâm.

Phát biểu khai mạc, thầy Nguyễn Trung Thái, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Hội Người mù thành phố Hà Nội nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn đặc biệt của nghề giáo trong môi trường đào tạo dành cho người khiếm thị. Người thầy ở đây không chỉ truyền đạt kiến thức hay hướng dẫn từng thao tác kỹ năng nghề nghiệp, mà còn phải bằng sự kiên trì, thấu hiểu để tiếp thêm niềm tin, giúp người học vượt qua rào cản và từng bước hòa nhập cộng đồng.

Đặc thù của công tác giảng dạy cho người khiếm thị đòi hỏi người đứng lớp phải có phương pháp linh hoạt và một trái tim biết lắng nghe. Tại chương trình, các thầy, cô giáo đã chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình cầm tay chỉ việc. Với họ, hạnh phúc đôi khi không nằm ở những thành tích lớn lao, mà giản dị là khoảnh khắc chứng kiến một học viên thực hiện thành thạo kỹ năng nghề đầu tiên hay tự tin bước vào môi trường làm việc.

Trao giải Cuộc thi viết “Ánh sáng từ trái tim người thầy” cho học viên Đậu Ngọc Kiên. Ảnh: Mai Hoa

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Ánh sáng từ trái tim người thầy” dành cho các học viên. Được phát động hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình với nhiều tác phẩm giàu cảm xúc, ghi lại những kỷ niệm chân thành về tình thầy trò. Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 1 giải Tác phẩm được yêu thích nhất cho các tác giả xuất sắc. Mỗi bài viết là một góc nhìn mộc mạc nhưng sâu sắc, góp phần lan tỏa đạo lý “Tôn sư trọng đạo” và tôn vinh những cống hiến thầm lặng của đội ngũ nhà giáo.

Các đại biểu, thầy cô giáo và học viên khiếm thị tham dự chương trình. Ảnh: Mai Hoa

Thành công của công tác đào tạo nghề cho người khiếm thị Thủ đô thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ từ mạng lưới liên kết, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức xã hội. Trong khuôn khổ buổi lễ, lãnh đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Hội Người mù thành phố Hà Nội đã trao quà tri ân tới đại diện các đơn vị đồng hành - những đơn vị đã tích cực phối hợp, tạo điều kiện về chuyên môn và cơ hội phát triển cho học viên, gồm Viện REACH, Trường Trung cấp Future Việt Nam, Hội Tác động cột sống Y thuật Việt…

Đồng thời, lãnh đạo Hội Người mù thành phố Hà Nội và Ban Giám đốc Trung tâm cũng đã trao những phần quà tri ân tới các thế hệ cán bộ quản lý, giảng viên trong và ngoài Trung tâm - những người trực tiếp biến các cơ hội hỗ trợ thành tri thức và sinh kế cho người học.