Trao giải cuộc thi ảnh 'Phật giáo trong đời sống' lần thứ III

Cuộc thi ảnh “Phật giáo trong đời sống” lần thứ III là hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm ghi lại những hình ảnh chân thực, giàu cảm xúc về Phật giáo trong đời sống đương đại. Qua đó, lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần từ bi, trí tuệ và những đóng góp tích cực của Phật giáo đối với cộng đồng.

Toàn cảnh sự kiện. Nguồn: phatsuonline.vn

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Quảng Ninh, Thượng tọa Thích Đạo Hiển nhấn mạnh: Cuộc thi được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh. Qua góc nhìn đa dạng của các tác giả, mỗi khoảnh khắc đã trở thành những câu chuyện sống động, giúp công chúng cảm nhận gần gũi hơn tinh thần từ bi, trí tuệ và phụng sự của đạo Phật.

Ban Trị sự trân trọng ghi nhận tâm huyết, công sức sáng tạo của các tác giả, đồng thời kỳ vọng cuộc thi và triển lãm sẽ tiếp tục là cầu nối bền chặt giữa văn hóa Phật giáo với đời sống đương đại, mang lại cho công chúng những hình ảnh đẹp và nguồn cảm hứng sống tích cực.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao Giải Nhất được trao cho tác phẩm "Phật ngự giữa mây ngàn trên nóc Đông Dương" của Bùi Văn Hải. Nguồn: phatsuonline.vn

Cuộc thi năm nay đã thu hút 2.288 tác phẩm của 344 tác giả đến từ 31 tỉnh/thành phố, tập trung vào hai đề tài: “Phật giáo trong đời sống” và “Ngọa Vân”. Qua các vòng chấm chọn, Ban Giám khảo đã lựa chọn 107 tác phẩm để trưng bày triển lãm và 15 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, bao gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Theo đó, Giải Nhất được trao cho tác phẩm Phật ngự giữa mây ngàn trên nóc Đông Dương của Bùi Văn Hải; giải Nhì thuộc về tác phẩm Ngưỡng mộ vì sự hi sinh cho Phật pháp của Nguyễn Mạnh Cường; các giải Ba được trao cho Vạn tâm hướng Phật của Diêm Công Hải, Cho đi là còn mãi của Tôn Thất Tuấn Ninh, và Biển mây thiên cảnh của Nguyễn Việt Hoàng. Bên cạnh đó, 10 giải Khuyến khích cũng đã được trao cho các tác giả và tác phẩm tiêu biểu.

Ban ổ chức ra mắt cuốn sách ảnh nghệ thuật "Di sản - Phật giáo - Đời sống: Hòa Quang Đồng Trần". Nguồn: phatsuonline.vn

Thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh, triển lãm giới thiệu vẻ đẹp cảnh quan, kiến trúc, đời sống tu tập và những giá trị nhân văn của Phật giáo. Nhiều tác phẩm tôn vinh vẻ đẹp di tích trong quần thể di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Đặc biệt, các tác phẩm về Ngọa Vân đã góp phần lan tỏa giá trị văn hóa vùng đất gắn với hành trình tu hành, hóa Phật của Phật hoàng Trần Nhân Tông, làm nổi bật tinh thần nhập thế của Thiền phái Trúc Lâm.

Lễ trao giải và triển lãm không chỉ tôn vinh các tác giả tiêu biểu mà còn là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời là sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần Di sản Văn hóa Ngọa Vân năm 2026.

Triển lãm phục vụ công chúng đến hết ngày 7/11 tại chùa Quán Sứ, Hà Nội. Nguồn: phatsuonline.vn

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã chính thức ra mắt cuốn sách ảnh nghệ thuật "Di sản - Phật giáo - Đời sống: Hòa Quang Đồng Trần". Cuốn sách sẽ được phát hành trong Tuần Di sản Văn hóa Ngọa Vân 2026 diễn ra từ ngày 8 - 19/12 tại Làng Thiền Ngọa Vân, hướng đến Đại lễ tưởng niệm 718 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn và 768 năm ngày Đức Ngài đản sinh.

Triển lãm 107 tác phẩm về “Phật giáo trong đời sống” và “Ngọa Vân” sẽ phục vụ công chúng đến hết ngày 7/11 tại chùa Quán Sứ, Hà Nội; sau đó giới thiệu tại Làng Thiền Ngọa Vân, TP. Quảng Ninh, từ 8 - 19/12.