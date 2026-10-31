Trao giải cuộc thi ảnh 'Phật giáo trong đời sống'

Sự kiện do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Cẩm Vân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Quảng Ninh nhấn mạnh: Cuộc thi được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh. Qua góc nhìn đa dạng của các tác giả, mỗi khoảnh khắc đã trở thành những câu chuyện sống động, giúp công chúng cảm nhận gần gũi hơn tinh thần từ bi, trí tuệ và phụng sự của đạo Phật.

Giải Nhất thuộc về tác giả Bùi Văn Hải với tác phẩm "Phật ngự giữa mây ngàn trên nóc Đông Dương". Ảnh: Cẩm Vân.

Cuộc thi năm nay đã thu hút 2.288 tác phẩm của 344 tác giả đến từ 31 tỉnh, thành phố, tập trung vào hai đề tài: “Phật giáo trong đời sống” và “Ngọa Vân”. Qua các vòng chấm chọn, Ban Giám khảo đã lựa chọn 107 tác phẩm để trưng bày triển lãm và 15 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, bao gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Giải Nhất thuộc về tác giả Bùi Văn Hải với tác phẩm "Phật ngự giữa mây ngàn trên nóc Đông Dương".

Một góc triển lãm ảnh. Ảnh: Cẩm Vân.

Lễ trao giải và triển lãm không chỉ tôn vinh các tác giả tiêu biểu, giới thiệu vẻ đẹp cảnh quan, kiến trúc và những giá trị nhân văn của Phật giáo mà còn là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây còn là sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần Di sản Văn hóa Ngọa Vân năm 2026.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã ra mắt cuốn sách ảnh nghệ thuật "Di sản - Phật giáo - Đời sống: Hòa Quang Đồng Trần".