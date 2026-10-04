Trao giải cho vận động viên xuất sắc tại Giải leo núi 'Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pa Vi'

Dự lễ trao giải có ông Trần Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Tổ chức giải; nhà báo Trần Ngọc Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Đồng Trưởng Ban Tổ chức giải; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành viên Ban Tổ chức, lãnh đạo UBND xã Sin Suối Hồ và các lực lượng tham gia điều hành giải.

Các đại biểu tham dự lễ trao giải. (Ảnh: Hữu Trường)

Giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pa Vi” được tổ chức với 3 cự ly 5km, 11km và 22km. Các cung đường được thiết kế với nhiều mức độ thử thách, đưa VĐV trải nghiệm địa hình đặc trưng, cảnh quan thiên nhiên và không gian văn hóa vùng cao.

Sau thời gian vận động viên tranh tài, Ban Tổ chức đã vinh danh, trao giải cho những gương mặt có thành tích xuất sắc, ghi nhận nỗ lực, tinh thần thi đấu và ý chí vượt qua giới hạn của mỗi người tham gia.

Nhà báo Trần Ngọc Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Hữu Trường)

Theo đó, ở cự ly 5km nam, VĐV Ú Minh Đồng (phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu) giành giải Nhất. Giải Nhì thuộc về Lìm Đức Hoàn (25 Runner) và giải Ba thuộc về Hạng Trinh Sang (xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu).

Ở cự ly 5km nữ, Mùa Thị Chinh (xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) giành giải Nhất; Lý Thị Chua (xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) giành giải Nhì và Lưu Thị Mai (Công ty Điện lực Lai Châu) giành giải Ba.

Tại cự ly 11km nam, giải Nhất thuộc về Lò Văn Long (25 Runner); giải Nhì Hoàng Văn Nam (25 Runner) và giải Ba Sùng A Tính (Tam Đường Runner).

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên. (Ảnh: Hữu Trường)

Ở nội dung 11km nữ, Thàm Ngọc Nhi (25 Runner) giành giải Nhất; Chẻo San Mẩy (Trường Mầm non Tả Lèng) giành giải Nhì và Lò Thị Tươi (25 Runner) giành giải Ba.

Cự ly 22km là cự ly có quãng đường dài nhất, nội dung 22km đòi hỏi các VĐV phải có sức bền, khả năng thích ứng với địa hình và duy trì thể lực trong suốt chặng đua. Nội dung này được chia thành 3 nhóm thi đấu.

Ở nhóm 1 nam, giải Nhất thuộc về Tòng Văn Hoàn (25 Runner); giải Nhì Hàng A Giàng (Tam Đường Runner) và giải Ba Hạng A Vắng (Tam Đường Runner).

Ở nhóm 1 nữ, Vàng Thị Chi (Tam Đường Runner) giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về Ngô Nguyệt (Tam Đường Runner) và giải Ba Vũ Thị Hương Giang (Lai Châu Runner).

Ở nhóm 2 nam, Hủng Văn Lanh (Tam Đường Runner) giành giải Nhất; Trần Ngọc Hà (Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Lai Châu) giành giải Nhì và Nguyễn Văn Tạo (Lai Châu Runner) giành giải Ba.

Ở nhóm 2 nữ, giải Nhất thuộc về Lò Thị Thương (Lai Châu Runner); giải Nhì Vũ Thị Ninh (Lai Châu Runner) và giải Ba Phạm Thị Bảy (Tam Đường Runner).

Ở nhóm 3 nam, Trần Việt Cường (Tam Đường Runner) giành giải Nhất; giải Nhì Nguyễn Công Quý (Lai Châu Runner) và giải Ba Nguyễn Văn Nghĩa (Lai Châu Runner).

Ông Trần Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu và Nhà báo Trần Ngọc Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam trao cúp cho 2 vận động viên đoạt giải nhất nam và nữ của nhóm nhà báo tham gia tranh tài. (Ảnh: Hữu Trường)

Ở nhóm 3 nữ, giải Nhất thuộc về Trần Thị Oanh (Lai Châu Runner); giải Nhì là Ong Thị Quế (Lai Châu Runner) và giải Ba là Nguyễn Thị Xuân (Lai Châu Runner).

Ở nội dung đồng đội nam, nữ, giải Nhất thuộc về 25 Runner với các VĐV Lò Văn Long, Hoàng Văn Nam, Lò Văn Việt, Lò Thị Tươi, Thàm Ngọc Nhi và Nông Thị Kiểm.

Giải Nhì thuộc về Tam Đường Runner với các VĐV Từ Thị Thùy, Đỗ Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Ngọc, Sùng A Páo, Sùng A Tính và Giàng A Câu.

Lai Châu Runner giành giải Ba với các VĐV Lê Thị Hồng Liễu, Vàng Quỳnh Anh, Vũ Thúy Quỳnh, Nguyễn Công Cường, Sẻ Văn Quân và Trần Thanh Tuấn.

Với thành tích nổi bật tại các nội dung thi đấu, 25 Runner giành giải Nhất toàn đoàn với 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Tam Đường Runner giành giải Nhì toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng.

Lai Châu Runner giành giải Ba toàn đoàn với 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng.

Trong khuôn khổ giải, Ban Tổ chức cũng trao các giải thưởng dành cho nhóm nhà báo tham gia tranh tài.

Ở nội dung nam, Trịnh Hoàng Yên giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về Trần Quang Phát và giải Ba Lê Bảo Trung. Các VĐV Vì Văn Định, Phạm Thanh Tùng và Phạm Minh Thành nhận giải Khuyến khích.

Ở nội dung nữ, giải Nhất thuộc về Trần Thu Trang; giải Nhì Nguyễn Thị Hường và giải Ba Nguyễn Thị Minh Ngọc. Các VĐV Đỗ Thị Mỵ Châu, Đoàn Phương Loan và Nguyễn Thị Phương Thúy nhận giải Khuyến khích.

Không chỉ hướng đến thành tích, giải đấu còn tạo cơ hội để các VĐV trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa và đời sống của đồng bào vùng cao. Với nhiều người tham gia, hành trình chinh phục các cung đường cũng là dịp thử thách sức bền, khám phá địa phương và giao lưu với những người cùng đam mê thể thao.

Ông Trần Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu và Nhà báo Trần Ngọc Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam tặng hoa các đơn vị đồng hành và nhà tài trợ. (Ảnh: Hữu Trường)

Trong khuôn khổ Giải “Bước chân trên mây”, Ban Tổ chức phối hợp với các đơn vị, nhà tài trợ trao tặng 40 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các điểm trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Sin Suối Hồ.

Hoạt động nhằm động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng của Ban Tổ chức, các đơn vị đồng hành và nhà tài trợ.

Lễ trao giải khép lại một ngày tranh tài sôi nổi trên những cung đường vùng cao. Mỗi bước chạy không chỉ hướng đến thành tích mà còn là hành trình vượt qua giới hạn bản thân, trải nghiệm thiên nhiên và lan tỏa tinh thần thể thao.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức kỳ vọng tiếp tục tạo thêm những sân chơi thể thao gắn với trải nghiệm, qua đó góp phần quảng bá cảnh quan, văn hóa và con người địa phương đến với du khách, VĐV trong và ngoài tỉnh.