Trao giải cho 10 dự án lọt vào vòng chung kết “Dự án khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hoá” năm 2026

Các đại biểu dự vòng chung kết.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo, xây dựng và phát triển các ý tưởng, dự án khởi nghiệp; đồng thời phát hiện, hỗ trợ những mô hình có tiềm năng, góp phần thúc đẩy phong trào lập thân, lập nghiệp trong tuổi trẻ.

Đoàn viên thanh niên dự vòng chung kết.

Đối tượng dự thi là đoàn viên thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung tâm giáo dục thường xuyên - dạy nghề trên địa bàn tỉnh; thanh niên, sinh viên là người Thanh Hóa đang công tác, học tập trong nước có mô hình, dự án khởi nghiệp.

Các mô hình, dự án dự thi thuộc các lĩnh vực, ngành nghề: Phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa dân tộc, giáo dục.

Tác giả thuyết trình dự án.

Cuộc thi được phát động từ tháng 5/2026, thu hút được 80 dự án của đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia. Trải qua các vòng sơ khảo, bán kết, căn cứ vào từng lĩnh vực Ban Tổ chức đã chọn được 10 dự án khởi nghiệp xuất sắc, có tiềm năng phát triển tham gia vòng chung kết.

Vòng chung kết “Thăng hoa ý tưởng” diễn ra sôi nổi, các tác giả, đại diện nhóm tác giả đã thuyết trình, phản biện, bảo vệ dự án và kêu gọi đầu tư, hợp tác triển khai dự án. Mỗi phần trình bày của các tác giả, nhóm tác giả không chỉ là câu chuyện về sản phẩm mà còn là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám khởi nghiệp của tuổi trẻ.

Những ý kiến đánh giá, đóng góp của Ban Giám khảo, cùng ý kiến phản biện, kinh nghiệm thực tiễn tại vòng chung kết đã trở thành nguồn lực quan trọng để các tác giả, nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện dự án.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh trao giải Nhất cho tác giả Lê Minh Đức, phường Hạc Thành với dự án 8-bit Education - Hệ sinh thái giáo dục công nghệ cho trẻ em.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có dự án xuất sắc.