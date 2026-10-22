Trao giải các tác phẩm xuất sắc tại cuộc thi ảnh nghệ thuật Việt Nam 2026

Ban tổ chức cho biết, năm nay cuộc thi thu hút 9.291 tác phẩm của 1.263 tác giả đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, gồm 7.756 ảnh đơn và 1.535 tác phẩm ảnh bộ. Trong số các tác phẩm dự thi, Ban tổ chức lựa chọn 200 tác phẩm của 166 tác giả để trưng bày, gồm 156 ảnh đơn và 44 tác phẩm ảnh bộ. Kết quả, Ban tổ chức trao giải cho 32 tác phẩm xuất sắc nhất, với: 3 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng và 15 Giải Khuyến khích.

Tham gia cuộc thi, bộ ảnh “Niềm tin nơi rừng thiêng” của tác giả Huỳnh Văn Truyền (Đà Nẵng) được trao Huy chương Đồng. “Niềm tin nơi rừng thiêng” là thông điệp về đời sống tinh thần của đồng bào Cơ Tu, về cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ được đặt ở những vị trí trang trọng trong không gian lễ hội và về trách nhiệm gìn giữ rừng pơ mu giữ nguồn sống, giữ văn hóa cho cộng đồng.