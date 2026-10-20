Trao giải các tác phẩm xuất sắc tại Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2026

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên trao giải thưởng cho 3 tác giả xuất sắc đạt Huy chương Vàng: Tác giả Nguyễn Khắc Hào (Hưng Yên); Trần Thủ An (TP HCM) và Trần Thanh Hải (Hà Nội). Ảnh: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao giải cho 32 tác phẩm xuất sắc nhất, gồm 3 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng và 15 Giải Khuyến khích.

Ba Huy chương Vàng thuộc về các bộ ảnh “Nghi lễ dâng bánh chưng, bánh giầy trong Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” của tác giả Nguyễn Khắc Hào (Hưng Yên); “Sắc màu Nha Trang” của tác giả Trần Thủ An (TP HCM); “Đội tuyển bóng đá Việt Nam: Đường lên đỉnh vinh quang” của tác giả Trần Thanh Hải (Hà Nội).

Bộ ảnh “Nghi lễ dâng bánh chưng, bánh giầy trong Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” của tác giả Nguyễn Khắc Hào (Hưng Yên) là một trong ba tác phẩm đoạt Huy chương Vàng. Ảnh: BTC.

Ở hạng mục Huy chương Bạc, các tác phẩm được vinh danh gồm: “Trong lòng Tam Cốc” của tác giả Nguyễn Đăng Hào (Ninh Bình); “Bản giao hưởng của bùn” của tác giả Nguyễn Trọng Hiếu (Bắc Ninh); “Mùa hồng chín” của tác giả Trần Thị Minh Phượng (Hà Nội); bộ ảnh “Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác” của tác giả Phạm Thị Quỳnh Nga (TP HCM); bộ ảnh “Niềm tự hào dân tộc trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9” của tác giả Nguyễn Mạnh Quân (Hà Nội); bộ ảnh “Nét hoa văn kể chuyện” của tác giả Nguyễn Thị Hải Yến (Phú Thọ).

Bộ ảnh “Nét hoa văn kể chuyện” của tác giả Nguyễn Thị Hải Yến (Phú Thọ) đoạt Huy chương Bạc. Ảnh: BTC.

Tám Huy chương Đồng được trao cho các tác phẩm: “Hạnh phúc” của tác giả Nguyễn Văn Giới (Lào Cai); “Mùa xuân hạnh phúc” của tác giả Vũ Thúy Hoa (Hà Nội); “Huế - Một điểm cầu truyền hình” của tác giả Nguyễn Khoa Huy (Huế); “Mệnh lệnh từ trái tim” của tác giả Huỳnh Thu (TP HCM); bộ ảnh “Xuân về trên Lùng Cúng” của tác giả Vũ Thúy Hoa (Hà Nội); bộ ảnh “Sắc màu kinh tế phía Đông Nam TP HCM” của tác giả Nguyễn Văn Khởi (TP HCM); bộ ảnh “Dòng chảy văn hóa Kinh Bắc” của tác giả Phạm Đình Thành (Hà Nội); và bộ ảnh “Niềm tin nơi rừng thiêng” của tác giả Huỳnh Văn Truyền (Đà Nẵng).

Bộ ảnh “Xuân về trên Lùng Cúng” của tác giả Vũ Thúy Hoa (Hà Nội) đoạt Huy chương Đồng. Ảnh: BTC.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá các nghệ sĩ ngày càng chủ động tìm tòi góc nhìn và cách tiếp cận mới, sáng tác những tác phẩm có giá trị nội dung, nghệ thuật.

Theo ông Đông, bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh giàu tính biểu đạt, các tác phẩm phản ánh vẻ đẹp con người, văn hóa, thiên nhiên Việt Nam, đồng thời ghi lại suy tư, cảm nhận của nghệ sĩ trước những vấn đề của đời sống đương đại.

Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam được tổ chức lần đầu năm 2000, định kỳ hai năm một lần, nhằm khuyến khích sáng tác, phát hiện và tôn vinh các tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ và nhân văn, tạo cơ hội để nghệ sĩ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu tác phẩm tới công chúng.

Năm nay, cuộc thi thu hút 9.291 tác phẩm của 1.263 tác giả đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, gồm 7.756 ảnh đơn và 1.535 tác phẩm ảnh bộ. Trong số các tác phẩm dự thi, ban tổ chức lựa chọn 200 tác phẩm của 166 tác giả để trưng bày, gồm 156 ảnh đơn và 44 tác phẩm ảnh bộ. Các tác phẩm được trưng bày từ ngày 20 - 29/10 tại Công viên Bờ Biển (bên cạnh Tháp Trầm Hương), phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Các tác phẩm được trưng bày và trao giải phản ánh nhiều chủ đề về con người, văn hóa, lịch sử, phong cảnh và thiên nhiên Việt Nam, cùng nhiều nội dung khác hướng tới những giá trị chân, thiện, mỹ. Mỗi tác phẩm thể hiện góc nhìn, cảm nhận riêng của nghệ sĩ về cuộc sống, đồng thời ghi lại vẻ đẹp của đất nước, con người và những giá trị văn hóa, góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến công chúng trong nước và quốc tế.

Hà Anh