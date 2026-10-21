Trao giải các hội thi tiếng hát, bánh dân gian và ẩm thực OCOP

Nghệ sĩ Thanh Hằng trao giải Hội thi Tiếng hát nông dân.

Tối 20/10, trong khuôn khổ Hội chợ triển lãm thành tựu nông nghiệp và sản phẩm nông thôn tiêu biểu đồng bằng sông Cửu Long - An Giang lần thứ II tổ chức tại xã Tri Tôn, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổng kết và trao giải các hội thi: Tiếng hát nông dân, Bánh dân gian và Ẩm thực từ sản phẩm OCOP, chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026).

Sau 2 đêm tranh tài của 22 tiết mục, Ban tổ chức Hội thi Tiếng hát nông dân đã trao giải nhất đơn ca nhạc cho thí sinh Phạm Thị Mỹ Nhung (phường Vĩnh Tế) với bài hát "Bến sông xưa"; giải nhất ca cổ thuộc về thí sinh Đỗ Thanh Giang (xã Óc Eo) với tiết mục "Người điên yêu trăng".

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Phan Tùng Lâm trao giải Hội thi ẩm thực từ sản phẩm OCOP.

Trao giải Hội thi bánh dân gian.

Ở Hội thi Bánh dân gian, giải nhất thuộc về cụm thi đua số 5 với món bánh xèo và bánh khọt; giải nhì thuộc về cụm thi đua số 1 với món bánh cà tum - bánh gừng; giải ba thuộc về cụm thi đua số 2 với món bánh bò nướng.

Kết quả Hội thi Ẩm thực từ sản phẩm OCOP, giải nhất và giải nhì được trao cho cụm thi đua số 1 với món gà đốt và chè thốt nốt; giải ba thuộc về cụm thi đua số 3 với món canh chua khô cá diêu hồng, cá tra phồng.