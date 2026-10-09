Trao giải các cuộc thi chào mừng 145 năm xây dựng và phát triển Đường sắt Việt Nam

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự và Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam Nguyễn Quốc Vượng trao giải cho các tác giả đoạt giải Video Spotlight "Dặm dài đất nước".

Hướng tới kỷ niệm 145 năm ngành Đường sắt Việt Nam (1881–2026) và 80 năm Ngày truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam (21/10/1946–21/10/2026), trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng các dấu mốc quan trọng của ngành, hôm nay, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nội dung số và Truyền thông-Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trao giải Cuộc thi Video Spotlight “Dặm dài đất nước”.

Cùng ngày, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết, trao giải các cuộc thi, cuộc vận động sáng tác văn học, thơ, âm nhạc, nhiếp ảnh và Liên hoan Tiếng hát Người lao động ngành Đường sắt Việt Nam lần thứ 14 – năm 2026.

Chuỗi hoạt động thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, người lao động trong và ngoài ngành, cùng các nhà văn, nhà báo, nhà thơ, nghệ sĩ nhiếp ảnh và những người yêu mến Đường sắt Việt Nam.

Thông qua các loại hình sáng tác đa dạng, các tác phẩm góp phần tái hiện những dấu ấn lịch sử, lưu giữ ký ức nghề nghiệp, khắc họa hình ảnh người lao động, nhà ga, chuyến tàu và những cung đường sắt gắn liền với quá trình xây dựng, phát triển của ngành qua các thời kỳ.

Cuộc thi Video Spotlight “Dặm dài đất nước” là hoạt động nổi bật, hướng tới đổi mới phương thức truyền thông, quảng bá hình ảnh Đường sắt Việt Nam trên các nền tảng số. Với ngôn ngữ hình ảnh và âm thanh hiện đại, các tác phẩm dự thi khắc họa sinh động những chuyến tàu xuyên Việt, những nhà ga và cung đường sắt qua nhiều vùng miền, qua đó tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam. Mỗi video không chỉ ghi lại những khoảnh khắc trên hành trình đường sắt, mà còn kể những câu chuyện về đất nước, con người và sự gắn bó của ngành Đường sắt với các vùng miền.

Cuộc vận động “Viết về những ký ức, kỷ niệm sâu sắc về ngành Đường sắt Việt Nam”, hoạt động sưu tầm, trưng bày ảnh “Bác Hồ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với ngành Đường sắt Việt Nam” và sáng tác ảnh mới về hoạt động của ngành đã góp phần lưu giữ những tư liệu, câu chuyện và hình ảnh có giá trị về truyền thống đường sắt qua các thời kỳ.

Song song với hoạt động này, các cuộc thi, cuộc vận động sáng tác và sưu tầm tư liệu tiếp tục góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa của ngành. Cuộc vận động “Viết về những ký ức, kỷ niệm sâu sắc về ngành Đường sắt Việt Nam”, hoạt động sưu tầm, trưng bày ảnh “Bác Hồ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với ngành Đường sắt Việt Nam” và sáng tác ảnh mới về hoạt động của ngành đã thu hút nhiều tác phẩm giàu giá trị tư liệu, phản ánh những chặng đường phát triển, những đóng góp của các thế hệ cán bộ, công nhân viên và người lao động đường sắt.

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc vận động, ý nghĩa của các hoạt động không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm hay những giải thưởng được trao, mà còn ở những câu chuyện được kể, ký ức được lưu giữ và khoảnh khắc được ghi lại. Đây là nguồn tư liệu có giá trị, góp phần bồi đắp các giá trị văn hóa, củng cố tình cảm và niềm tự hào của nhiều thế hệ đối với ngành Đường sắt Việt Nam.

Tại chương trình, Ban Tổ chức vinh danh, trao giải cho các tác giả, tác phẩm tiêu biểu thuộc các hạng mục: Giải Cống hiến, Giải Khát vọng, Giải Sáng tạo và các thể loại văn xuôi – tùy bút, thơ, âm nhạc, ảnh sáng tác mới, video “Dặm dài đất nước”; đồng thời tổng kết, trao giải Liên hoan Tiếng hát Người lao động ngành Đường sắt Việt Nam lần thứ 14 – năm 2026.