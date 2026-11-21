Được tổ chức qua 33 mùa giải, Bông Lúa Vàng đã trở thành một sân chơi nghệ thuật quen thuộc, nơi phát hiện, bồi dưỡng và chắp cánh cho những tài năng ca cổ, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị đặc sắc của nghệ thuật Đờn ca tài tử, Cải lương Nam Bộ.

Trao giải "Bông lúa Vàng" lần thứ 33 năm 2026.

Năm 2026 đánh dấu một hành trình đổi mới đáng chú ý của Bông Lúa Vàng. Thay vì chỉ tổ chức các vòng thi trong không gian sân khấu quen thuộc, chương trình đã đưa các thí sinh đến với những địa điểm ghi hình ngoại cảnh, để câu ca tài tử hòa vào nhịp sống đương đại. Những phóng sự khám phá vùng đất, con người và các không gian văn hóa gắn liền với nghệ thuật Đờn ca tài tử cũng được lồng ghép xuyên suốt, mang đến cho khán thính giả những trải nghiệm mới mẻ.

Đặc biệt, hệ thống 20 bài bản tổ của âm nhạc tài tử được lựa chọn làm trục chuyên môn xuyên suốt các vòng thi, với mức độ thử thách ngày càng nâng cao. Cùng với chuyên mục “Thường thức âm nhạc”, cuộc thi không chỉ là nơi tìm kiếm những giọng ca hay mà còn góp phần trao truyền kiến thức, kỹ năng và tình yêu dành cho nghệ thuật truyền thống đến thế hệ kế thừa.

Các tiết mục biểu diễn tại Vòng chung kết.

Vượt qua các vòng Hạt giống, Gieo hạt, Mạ non và Trổ đòng, năm thí sinh Đặng Hồng Trúc, Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Thị Cua, Trần Trí Khang và Huỳnh Văn Khánh giành quyền góp mặt tại vòng Lúa Vàng – Chung kết Xếp hạng và Trao giải.

Với những vai diễn mang màu sắc và yêu cầu thể hiện khác nhau, vòng chung kết là cuộc tranh tài hấp dẫn, nơi mỗi thí sinh phải phát huy tối đa thế mạnh để chinh phục Hội đồng Giám khảo chuyên môn gồm Nghệ sĩ Chí Tâm, Nghệ sĩ Thanh Hằng và NSƯT Võ Minh Lâm.

Ban tổ chức trao giải cho thí sinh xuất sắc đạt giải tại Bông lúa Vàng 2026.

Tại vòng chung kết, mỗi thí sinh trình diễn một trích đoạn cải lương sử dụng một trong 20 bài bản tổ của âm nhạc tài tử, thời lượng không quá 15 phút. Thử thách đòi hỏi sự kết hợp giữa giọng ca, kỹ thuật giữ nhịp, diễn xuất và khả năng làm chủ sân khấu.

Đặng Hồng Trúc (MSBC 47) hóa thân thành Nguyễn Thị Tồn trong trích đoạn Liệt phụ kêu oan của tác giả Thạch Tuyền. Nguyễn Trung Hậu (MSBC 04) đảm nhận vai Lộc trong Con cò trắng của tác giả Thu An. Nguyễn Thị Cua (MSBC 50) chọn nhân vật Lý Chiêu Hoàng trong Vương Triều của tác giả Đăng Minh.

Trong khi đó, Trần Trí Khang (MSBC 39) thể hiện vai ông Hai Hương trong Đời cô Lựu của soạn giả Trần Hữu Trang; Huỳnh Văn Khánh (MSBC 53) đảm nhận vai Đào Duy Từ trong trích đoạn cùng tên của tác giả Ngô Quốc Khánh. Những nhân vật có số phận và tính cách khác nhau đặt ra yêu cầu riêng về cách xử lý làn điệu, khắc họa tâm lý và truyền tải cảm xúc.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trao giải nhất cho thí sinh Trần Trí Khang.

Chung cuộc, thí sinh được yêu thích nhất là Nguyễn Thị Cua; giải phong cách thuộc về thí sinh Trần Trí Khanh; Nguyễn Thị Cua và Huỳnh Văn Khánh nhận giải khuyến khích; giải 3 thuộc về Nguyễn Trung Hậu; giải nhì là Đặng Hồng Trúc; giải nhất thuộc về Trần Trí Khang.

Bên cạnh các giải chính thức, cuộc thi lần đầu tổ chức bình chọn “Thí sinh Phong cách” do Hội đồng Giám khảo Báo chí thực hiện. Khán thính giả cũng được tham gia bình chọn “Thí sinh được yêu thích nhất”, giải thưởng trị giá 10 triệu đồng, thông qua Fanpage Bông Lúa Vàng.

Sau 33 mùa giải, giá trị của Bông Lúa Vàng không chỉ được đo bằng những danh hiệu hay giải thưởng, mà còn ở hành trình phát hiện, bồi dưỡng và chắp cánh cho các giọng ca tài tử, cải lương. Với tinh thần “Hạt Ngọc Phương Nam”, mùa giải 2026 tiếp tục khẳng định sức sống của nghệ thuật truyền thống, nơi những tài năng mới được nuôi dưỡng để tiếp nối và lan tỏa câu ca, tiếng đờn của vùng đất Nam Bộ.