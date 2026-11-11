Trao Giải báo chí 'Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc' lần thứ XVII

Tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận - Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh…

Với chủ đề xuyên suốt “Sức mạnh đồng lòng”, Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025-2026 có 2.767 tác phẩm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của hơn 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tham gia.

Ban Chỉ đạo, Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo đã tổ chức chấm, thảo luận đi đến thống nhất lựa chọn 90 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại chương trình. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định, sau 16 mùa giải được tổ chức, Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025-2026 tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật cả về số lượng và chất lượng tác phẩm tham dự. Các tác phẩm dự thi không chỉ phong phú về nội dung mà còn thể hiện sự đầu tư công phu, sáng tạo về hình thức, phản ánh một cách toàn diện về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về những kết quả nổi bật trong quá trình triển khai chính quyền địa phương hai cấp.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga và Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Lê Dung

Trong đó, nhiều tác phẩm đã phản ánh những vấn đề lớn, cấp thiết của đất nước; nhiều tuyến bài tập trung khai thác về hoạt động của MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội...

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng và Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà trao giải B cho các tác giả. Ảnh: PV

Đồng chí Hà Thị Nga cho biết, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển với những khát vọng lớn lao đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu cao hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều đó đòi hỏi cả hệ thống chính trị hơn lúc nào hết phải phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - coi đây là tài sản vô giá, là nền tảng quan trọng để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí Hà Thị Nga đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên tiếp tục đồng hành cùng MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tuyên truyền hiệu quả hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân cùng tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội đoạt giải C, với tác phẩm Sức dân kiến tạo những "Ngõ phố hạnh phúc” của nhóm tác giả Thanh Nhàn, Đặng Tuấn. Ảnh: PV

Giải “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII khép lại hành trình của một giải báo chí do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì tổ chức. Từ năm 2027, Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành một hạng mục của Giải báo chí quốc gia.

“Dù không còn là một giải báo chí độc lập, song đề tài về “sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” sẽ tiếp tục mở ra không gian sáng tạo để những người làm báo cả nước với bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng và ngọn lửa đam mê sẽ tiếp tục sát cánh cùng MTTQ các cấp. Mỗi tác phẩm báo chí sẽ là một cầu nối vững chắc, góp phần củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt, tạo nền móng vững chắc để đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của dân tộc”, đồng chí Hà Thị Nga khẳng định.

Các tác giả, nhóm tác giả được trao giải C. Ảnh: PV

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 4 giải A, 15 giải B, 29 giải C và 42 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Trong đó, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội đoạt giải C, với tác phẩm: Sức dân kiến tạo những “Ngõ phố hạnh phúc” của nhóm tác giả: Thanh Nhàn, Đặng Tuấn.

Các tác phẩm được trao Giải A - hạng giải cao nhất của mùa giải năm nay, nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, có sức lan tỏa về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, gồm: Loạt 3 bài “Chuyện người gieo mầm tiếng Việt” của tác giả Phạm Thị Thuận, đăng trên Báo Thế giới và Việt Nam; loạt 5 bài “Sức mạnh từ mái nhà chung” của nhóm tác giả Trịnh Thị Tú Uyên, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Thị Nga, Đinh Tấn Thành, Đặng Thị Hạnh, Ngô Quang Hùng, đăng trên Báo điện tử Đại đoàn kết;

Tác phẩm “Gọi tên những vì sao đất nước” của nhóm tác giả Lê Thị Hằng, Nguyễn Thị Thu Hòa, Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Duy Quyền, Trần Đức Hưng, Hà Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Bích Ngọc, thuộc Kênh VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam; và tọa đàm “Chung một cội nguồn” của nhóm tác giả Đỗ Thành Tuyên, Chu Thị Phương Thảo, Nguyễn Thu Giang, Thục Thanh Thủy, Nguyễn Thị Điểm, Trần Văn Toản, Dương Thùy Linh (Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội nhân dân).