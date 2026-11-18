Theo Ban Tổ chức, sau 10 tháng phát động và tổ chức giải, đã có gần 5.000 tác phẩm, sản phẩm dự thi. Ban Tổ chức lựa chọn 50 tác phẩm xuất sắc để trao 5 giải A, 8 giải B, 11 giải C, 15 giải khuyến khích và 11 giải chuyên đề với tổng giá trị giải thưởng 531 triệu đồng.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A. Ảnh: BTC

Phát biểu tại Lễ trao giải, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đánh giá các tác phẩm dự giải đã miêu tả, phản ánh sống động, chân thực nhất tới từng luống cày, thửa ruộng; từng đường làng, ngõ xóm và tới từng gương mặt của người nông dân Việt Nam.

"Đó là một bức tranh toàn cảnh, chứa đựng những gam màu tích cực về sự đổi thay không ngừng của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong giai đoạn bước vào kỷ nguyên mới", Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhận định.

Bà Bùi Thị Thơm phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: BTC

Bên cạnh việc thể hiện những gam màu tích cực, bà Thơm nhận định nhiều tác phẩm không ngại né tránh, phản ánh các vấn đề có tính chất phản biện về những vấn đề còn bất cập trong nông nghiệp, nông thôn hiện nay với những góc nhìn thẳng thắn trên tinh thần “chống để xây”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy ánh sáng để đẩy lùi bóng tối”.

Với riêng cuộc Thi ảnh Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới, Ban tổ chức đã nhận hơn 3.500 bức ảnh gửi về là hơn 3.500 khoảnh khắc lịch sử ghi đậm dấu ấn của nông thôn Việt Nam sau 40 năm Đổi mới.

Theo bà Thơm, mỗi bức ảnh đã thể hiện sinh động sự đổi thay của nông thôn nước ta, từ hình ảnh tay cuốc, tay cày, “con trâu đi trước cái cày đi sau” đến hình ảnh về một nông thôn Việt Nam hiện đại, văn minh không ngừng phát triển.

Cũng tại lễ trao giải, Ban tổ chức thông báo từ năm 2027, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn sẽ được nghiên cứu, tổ chức theo một hình thức khác phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước.